HNA Group verse un don de 150 millions de yuans à l'Université de Pékin en Chine







HNA Group établit un fonds d'éducation pour l'Université de Pékin

BEIJING, le 8 mai 2017 /CNW/ - HNA Group Co., Ltd. (« HNA Group » ou « groupe »), une entreprise Fortune 500 axée sur le tourisme, la logistique et les services financiers, a annoncé qu'elle verse 150 millions de yuans (21,77 millions de dollars US) à l'Université de Pékin, l'une des plus importantes universités en Chine, en commémoration du 119e anniversaire de cette université. Ce don servira à établir le fonds d'éducation HNA de l'Université de Pékin, qui vise à appuyer le développement de l'université.

Chen Feng, président de HNA Group, déclare : « Nous sommes honorés de pouvoir appuyer l'Université de Pékin, l'une des universités les plus estimées en Chine, dans le cadre de ses efforts à rehausser l'éducation des jeunes d'aujourd'hui. »

Ye Jingyi, sous-secrétaire du comité CPC de l'Université de Pékin, ajoute : « Au nom de l'Université de Pékin, je désire remercier HNA Group pour leur généreux don ainsi que pour leurs efforts à long terme en vue d'appuyer le développement de programmes d'éducation en Chine. »

Le don, qui sera versé directement au fonds d'éducation HNA Group de l'Université de Pékin, sera réparti parmi quatre fonds connexes :

Peking University HNA-Boya Chair Professor Fund : établi afin d'attirer, de conserver et de former les meilleurs chercheurs-boursiers qui sont actifs au niveau universitaire et qui occupent des postes de premier rang dans leur domaine de recherche respectif, dans le but de mettre en oeuvre des projets d'enseignement et de recherche universitaire à l'université.

établi afin d'attirer, de conserver et de former les meilleurs chercheurs-boursiers qui sont actifs au niveau universitaire et qui occupent des postes de premier rang dans leur domaine de recherche respectif, dans le but de mettre en oeuvre des projets d'enseignement et de recherche universitaire à l'université. Peking University HNA Global Governance Talents Fund : axé sur le développement des jeunes de l'Université de Pékin, en vue d'appuyer l'éducation en matière de leadership et de gouvernance mondiale.

axé sur le développement des jeunes de l'Université de Pékin, en vue d'appuyer l'éducation en matière de leadership et de gouvernance mondiale. Peking University HNA Chunhui Fund : établi afin d'aider les professeurs retraités de l'Université de Pékin qui sont atteints de maladies graves et qui doivent faire face à des frais médicaux.

établi afin d'aider les professeurs retraités de l'Université de Pékin qui sont atteints de maladies graves et qui doivent faire face à des frais médicaux. Peking University HNA Chuangxing Fund : axé afin d'appuyer les étudiants exceptionnels de l'Université de Pékin, dans le cadre de leur développement universitaire, de leurs échanges internationaux et de leur avancement professionnel. Ce fond a également pour objectif d'appuyer le personnel de l'Université de Pékin dans leur contribution en termes d'encadrement d'emploi pour les étudiants.

Ce don versé à l'Université de Pékin fait partie de l'engagement philanthropique mondial de HNA Group visant à appuyer les communautés locales. HNA Group participe également à une série d'autres initiatives appuyant l'éducation au niveau mondial, y compris :

Schwarzman Scholars : en collaboration avec l'Université Tsinghua, HNA Group contribue au programme « Schwarzman Scholars », permettant à des jeunes leaders à travers le monde de vivre et d'apprendre en Chine.

en collaboration avec l'Université Tsinghua, HNA Group contribue au programme « Schwarzman Scholars », permettant à des jeunes leaders à travers le monde de vivre et d'apprendre en Chine. China Food Safety Research Program : HNA Group contribue au programme « China Food Safety Research Program » du Massachusetts Institute of Technology , qui vise à trouver des solutions à des problèmes de salubrité alimentaire.

SOURCE HNA Group

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 17:36 et diffusé par :