Invitation aux médias - Inondations en Gaspésie : Sébastien Proulx fera le point sur la situation







SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, se rendra à Sainte-Anne-des-Monts ce soir afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile.

Les représentants des médias sont invités à un point de presse au cours duquel ils feront un état de la situation.

DATE : 8 mai 2017

HEURE : Entre 19 h 30 et 20 h

LIEU : Chalet des motoneiges 264, route Bellevue Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,

ministre de la Famille et ministre responsable de la région

de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-2181

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 17:46 et diffusé par :