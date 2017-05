Suning ouvre un nouveau Shopping Plaza à Xuzhou, qui souligne la croissance du commerce de détail international dans les villes chinoises importantes et moyennes







XUZHOU, Chine, 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group (« Suning » ou « le Groupe ») a ouvert, par le biais de sa filiale Suning Real Estate, son dernier complexe de vente au détail, Xuzhou Suning Plaza (« le Plaza »), à Xuzhou, dans la province du Jiangsu. Ce mouvement prend sa source dans la puissance de l'économie en plein essor et l'amélioration de la consommation dans les villes chinoises importantes et moyennes. Cela représente également le plus grand effort du groupe pour améliorer son panorama de commerce de détail et apporter des marques internationales à davantage de consommateurs locaux.

Xuzhou Suning Plaza comporte environ 1 000 marques réputées, nationales et internationales, dont 50 % sont de nouvelles venues dans la ville, notamment HUGO BOSS, MCM, G Givenchy, Michael Kors et Vivienne Westwood. Les ouvertures de ces marques mondiales au Plaza ont contribué à attirer plus de 500 000 personnes et ont généré des revenus d'exploitation de 7 millions USD le premier jour.

« Nous sommes très heureux de voir que le nouveau Plaza a attiré de nombreux visiteurs. Nous prévoyons de répondre davantage aux demandes des consommateurs venant des villes chinoises importantes et moyennes, car nous y constatons un pouvoir d'achat grandissant », a déclaré Jin Ming, président de Suning Real Estate.

Xuzhou est une ville moyenne en Chine et un centre économique en plein essor dans la province du Jiangsu. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, le revenu disponible per capita à Xuzhou en 2016 a augmenté de 9,4 % en glissement annuel, ce qui est un chiffre plutôt élevé dans la province. À la fin de l'année 2016, Suning avait construit plus de 20 Suning Plazas, la plupart dans les villes importantes et moyennes, dont Nanjing, Wuxi, Zhenjiang, Fuzhou et Taiyuan. Grâce à une économie florissante et à un marché non saturé pour les marques internationales, ces villes sont porteuses d'un plus grand potentiel pour les entreprises étrangères que des métropoles comme Pékin et Shanghai.

Le secret de la réussite de Suning pour faire une niche en Chine aux marques étrangères ne réside pas seulement dans le choix des emplacements adéquats, mais aussi dans la capacité globale du Groupe à intégrer les ressources de différentes industries. À la clé de ce succès, on trouve également la philosophie du Groupe, selon laquelle il faut « devenir intelligent » en utilisant les données et les informations recueillies à travers ses canaux en ligne et hors ligne pour suivre les dernières tendances et demandes des consommateurs et en planifiant des plans de promotion ciblés pour les entreprises. Les clients peuvent également vivre une meilleure expérience d'achat avec les nombreux services de vente au détail de Suning, ainsi qu'avec ses dispositifs pratiques en tant qu'outils de paiement de commerce électronique.

Suning a été à l'avant-garde de l'évolution du commerce de détail en Chine, en maintenant une croissance constante, même face à une culture de consommation en perpétuel changement et au panorama technologique. « À l'ère Internet, le succès consiste à s'ouvrir et à partager. Tout ce qu'une entreprise possède n'a plus d'importance ; c'est sa capacité à intégrer qui importe vraiment », a déclaré Zhang Jindong, président du conseil de Suning Holdings Group.

Fondée en 1990, Suning Holdings Group est, grâce à ses filiales, un leader du marché dans six secteurs d'activité qui sont : le commerce de détail, l'immobilier, les médias et le divertissement, les investissements, les sports et les services financiers. Deux des filiales de Suning sont cotées en bourse, à savoir Suning Commerce Group et LAOX Japan. En 2016, Suning a occupé la deuxième place sur la liste des entreprises chinoises privées. Avec ses plateformes de vente au détail en ligne et hors ligne qui sont au service d'environ 280 millions de clients fidèles, Suning est en mesure de fournir des services complets aux consommateurs, ainsi qu'un soutien fiable et efficace aux entreprises étrangères qui sont en train de pénétrer sur le marché chinois.

