Don de 250 000 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour aider les sinistrés des inondations

MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif, M. Pierre Desrochers, annonce que la Ville de Montréal fera un don de 250 000 $ au fonds de secours pour les inondations printanières mis sur pied par la Société canadienne de la Croix-Rouge. Cette contribution sera soumise pour adoption au comité exécutif lors de sa prochaine séance hebdomadaire qui aura lieu le mercredi 10 mai.

La Ville de Montréal a décrété l'état d'urgence. Rappelons que des pluies importantes en avril et en mai, en plus de la fonte des neiges, ont produit une quantité d'eau exceptionnelle dans nos cours d'eau. Cette situation historique a générée une crue importante des eaux, ce qui a provoqué des inondations dans plusieurs régions du Québec, dont l'île de Montréal.



Par ailleurs, la Croix-Rouge intervient depuis plusieurs jours auprès des sinistrés. Elle a lancé le 8 mai le Fonds de secours pour les inondations printanières-Québec. La Ville de Montréal souhaite apporter une aide financière à la Croix-Rouge pour soutenir son intervention auprès de la population sinistrée.

Mentionnons que les dons à la Croix-Rouge viendront en aide à des personnes, à des familles et à des collectivités entières qui sont touchées par les inondations. Il peut s'agir de fournir de l'hébergement, de la nourriture et des vêtements, ou de soutenir les sinistrés au moment de la réinstallation en leur remettant des trousses de nettoyage ou en les aidant pour les réparations et le remplacement des meubles.

Cette contribution de 250 000 $ de la Ville de Montréal sera financée par les dépenses contingentes imprévues d'administration.

