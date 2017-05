Air Canada annonce l'élection de ses administrateurs







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada (TSX: AC) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction, datée du 24 mars 2017, ont été élus administrateurs d'Air Canada à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui a eu lieu le vendredi 5 mai 2017 à Montréal.

Tous les candidats exerçaient déjà les fonctions d'administrateur d'Air Canada et chacun des administrateurs a été élu par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Voici les résultats détaillés du vote :

Candidat Votes en faveur % en faveur Abstentions % d'abst.









Christie J.B. Clark 145 062 933 98,33 2 458 460 1,67









Michael M. Green 144 347 517 97,85 3 173 877 2,15









Jean Marc Huot 147 128 804 99,73 392 590 0,27









Joseph B. Leonard 146 949 197 99,61 572 197 0,39









Madeleine Paquin 141 082 503 95,64 6 438 890 4,36









Roy J. Romanow 147 207 511 99,79 313 882 0,21









Calin Rovinescu 147 189 865 99,78 331 528 0,22









Vagn Sørensen 133 581 084 90,55 13 940 309 9,45









Kathleen Taylor 144 511 616 97,96 3 009 778 2,04









Annette Verschuren 137 910 177 93,48 9 611 216 6,52









Michael M. Wilson 145 349 175 98,53 2 172 218 1,47

A la réunion, les actionnaires ont également ratifié le régime de droits des actionnaires d'Air Canada adopté par le conseil d'administration le 24 mars 2017 afin de reconduire le régime de droits des actionnaires adopté à l'origine par le conseil le 30 mars 2011, dans sa version modifiée le 4 juin 2012 et le 27 mars 2014. Une copie du régime de droits des actionnaires est disponible dans le site de SEDAR au www.sedar.com.

Les résultats finaux des votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote à l'assemblée seront ajoutés dans le site de SEDAR.

