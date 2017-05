Inondations printanières 2017 - Le gouvernement du Québec annonce la fermeture de ses bureaux de Gatineau pour la journée du mardi 9 mai







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'il reconduit la fermeture de ses bureaux de Gatineau, au mardi 9 mai, compte tenu de la situation liée aux inondations dans la région de l'Outaouais. Il demande au personnel concerné d'éviter les déplacements afin de limiter la circulation dans la ville de Gatineau.

Bien que les services essentiels à la population soient maintenus au cours de la prochaine journée, le gouvernement prend cette mesure exceptionnelle afin de permettre que les voies de circulation soient dégagées et de faciliter le travail d'intervention sur le terrain. Toutes les régions du Québec font présentement l'objet d'une haute surveillance et des mesures similaires pourraient être annoncées pour d'autres régions si la situation le commandait.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

