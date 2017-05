Coordination des ressources dans le cadre des crues printanières







BELOEIL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du mandat qui a été confié à l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec par le ministère de la Sécurité publique, concernant l'aide aux municipalités affectées par les inondations historiques que le Québec vit depuis plusieurs semaines, voici un bilan des travaux effectués par l'ACSIQ.

Moins de 24 heures après la requête du MSP de les supporter, la liaison entre le terrain, le MSP et l'ACSIQ était efficace et efficiente et l'ensemble des requêtes avaient été adressées.

Mise en oeuvre d'un comité de coordination interne avec la permanence de l'ACSIQ; Plus de 100 appels logés auprès des municipalités; Plus de 20 demandes reçues pour affecter des ressources humaines et matérielles dont 15 ont été comblées; Requête à l'ensemble des services de fournir une liste des ressources humaines et matérielles disponibles pour supporter les collègues dans le besoin (70 services incendie ont répondu à l'appel à ce jour) Remplacement de deux coordonnateurs municipaux; Affectation d'un agent de liaison au C.O.G. de Montréal.

« Je tiens à souligner aux gestionnaires ainsi qu'à leurs équipes, toute mon admiration et mon respect pour, encore une fois, avoir su répondre aux besoins de la population Québécoise et d'avoir tous mis en oeuvre afin de leur apporter toute la sécurité et le réconfort nécessaire à leur qualité de vie. » a déclaré le président de l'association, M. Sylvain Dufresne.

