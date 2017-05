Groupe HNZ annonce un contrat de services de recherche et de sauvetage extracôtiers en Australie pour soutenir INPEX et Shell







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW/ - Groupe HNZ inc. (TSX:HNZ) (la « société »), fournisseur international de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes, annonce aujourd'hui l'obtention des contrats d'INPEX Operations Australia Pty Ltd (« INPEX ») et Shell Australia Pty Ltd (« Shell ») pour fournir des services de recherche et de sauvetage extracôtiers pour le projet GNL Ichthys mené par INPEX et le projet GNLF Prelude mené par Shell.

HNZ fournira un hélicoptère lourd Sikorsky S-92 en location afin d'offrir des services de recherche et de sauvetage ainsi que d'évacuation médicale, disponibles en tout temps, aux fins de soutenir les deux installations extracôtières en Australie. Le contrat est d'une durée de cinq ans et prévoit deux périodes de renouvellement optionnelles de deux ans.

« Nous sommes très heureux d'accroître les activités de nos S-92 à Broome pour inclure des services complets de recherche et de sauvetage en tout temps. Ce nouveau contrat développe davantage notre relation avec INPEX et Shell et nous sommes fiers de la confiance qu'elles nous témoignent », a déclaré M. Don Wall, président et chef de la direction de Groupe HNZ.

Ce nouveau contrat vient solidifier les activités actuelles de HNZ en Australie, où HNZ exerce des activités de transport par hélicoptère depuis plus de vingt ans. Combiné à l'attribution d'un contrat récemment annoncée par INPEX à l'entreprise commune PHI HNZ, ce contrat accroît les activités de S-92 de HNZ à Broome, en Australie?Occidentale.

AU SUJET DE GROUPE HNZ INC.

Groupe HNZ est un fournisseur international de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes dont l'exploitation s'étend au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Norvège, en Asie du Sud-Est et en Antarctique. La société exploite plus de 115 hélicoptères au soutien d'activités d'affrètement extracôtières et côtières sous différentes marques. Les services d'affrètement extracôtiers sont offerts sous la marque Norsk en Norvège et sous la marque HNZ ailleurs dans le monde, alors que les services d'affrètement côtiers sont offerts sous les marques Hélicoptères Canadiens, au Canada, Acasta dans le Nord canadien et HNZ en Asie-Pacifique et en Antarctique. Les clients se composent de sociétés multinationales et d'organismes gouvernementaux, notamment dans les secteurs des activités pétrolières et gazières extracôtières et côtières, de l'exploitation minière, du soutien militaire, de l'hydroélectricité et des services publics, de la gestion forestière, de la construction, ainsi que des services d'ambulances aériennes et de soutien aux missions de recherche et de sauvetage. En plus de services de transport par hélicoptère, la société offre des services accessoires, notamment des services de réparation et de maintenance à des tierces parties et de la formation avancée au pilotage, depuis le centre d'entraînement de renommée internationale « HNZ Topflight » situé à Penticton en Colombie?Britannique. Groupe HNZ est une société cotée à la bourse de Toronto (TSX : HNZ). La société a son siège social près de Montréal, au Canada, et emploie environ 600 personnes dans 37 emplacements dans le monde.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant notamment la relation contractuelle future entre la société et les clients qui sont mentionnés aux présentes et notamment les produits d'exploitation prévus et la durée de cette relation. Dans le présent communiqué de presse, on peut reconnaître les énoncés prospectifs à l'emploi d'une terminologie de nature prospective, comme les verbes « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « censé », « croire » ou « projeter », y compris à la forme négative, au futur ou au conditionnel ou à des variantes de ceux-ci. Les énoncés prospectifs, notamment ceux concernant le rendement futur, supposent certains risques et certaines incertitudes, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents. Les lecteurs sont donc priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont formulés. La société décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser un énoncé prospectif, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf tel que requis par la législation applicable.

