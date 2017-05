Allez-vous passer le test TOEFL®? Nous allons vous montrer de quoi il s'agit







PRINCETON, New Jersey, le 8 mai 2017 /CNW/ - Les études à l'étranger dans une université de langue anglaise procurent des occasions innombrables favorisant la réussite future de l'étudiant et le parcours vers cette réussite commence avec le test TOEFL®. Pour aider les étudiants à améliorer leurs compétences linguistiques de l'anglais et à comprendre les tenants et aboutissants du test TOEFL, l'Educational Testing Service (service d'évaluation éducatif), le créateur du test propose actuellement une formation en ligne ouverte à tous (FLOT) gratuite d'une durée de six semaines qui prendra fin le 12 juin prochain.

La formation FLOT de TOEFL aidera les étudiants à comprendre ce qu'ils peuvent entreprendre pour obtenir les meilleurs résultats. Plus particulièrement, le cours débute avec des renseignements généraux sur le test et, les quatre semaines suivantes seront chacune consacrées aux compétences testées, soit la lecture, l'écoute, l'expression orale et écrite. Pour conclure, des renseignements sur le jour du test ainsi que d'autres conseils utiles seront fournis. Durant les semaines couvrant le contenu du test sur l'expression orale et écrite, l'équipe d'ETS et du programme TOEFL évaluera quelques réponses et offrira les résultats de leur évaluation ainsi que des commentaires.

Le contenu est disponible sur une base hebdomadaire, tous les lundis à 12 h UTC. Il n'est pas requis pour les participants au cours de se connecter à un moment déterminé. Ils peuvent compléter leur cours au moment qui leur convient. Une durée maximale de deux heures par semaine est requise comme engagement et les étudiants peuvent ressortir avec une meilleure compréhension des sections du test, des conseils utiles de préparation et des renseignements pour l'inscription.

De plus, le cours est une combinaison collaborative d'une série de conférences, de vidéos et des exemples de questions posées lors de test antérieurs avec les explications sur les réponses. Des forums de discussion offrent la possibilité d'interagir avec les instructeurs et une occasion unique de rencontrer et de partager des renseignements avec d'autres étudiants partout dans le monde. Ils peuvent créer des groupes d'étude, partager des conseils personnels sur l'apprentissage de l'anglais et la préparation des études à l'étranger. Ils sont configurés comme une salle de classe mondiale pour faciliter l'interaction entre les étudiants dans les meilleures conditions possible, et ce quand les étudiants le souhaitent.

Les formations FLOT de TOEFL ont attiré 450 000 étudiants provenant de plus de 200 pays et ont reçu une cote élevée, se méritant 4,5 sur 5 étoiles décernées par les anciens participants.

Bien que le cours soit offert gratuitement, les étudiants ont le choix de s'inscrire pour obtenir un certificat moyennant un paiement et qui affichera les connaissances et compétences acquises après avoir terminé la formation FLOT.

L'inscription au cours est actuellement ouverte et peut être accédée à partir de la plateforme edX ici : https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-1. Le cours est accessible à partir d'une connexion à l'Internet sur la plupart des appareils. Si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats TOEFL, veuillez vous inscrire aujourd'hui.

À propos de TOEFL Test

Le test TOEFL, l'évaluation académique de l'anglais la plus répandue au monde, est reconnu dans plus de 10 000 institutions dans plus de 130 pays. Jusqu'à présent, plus de 30 millions d'étudiants ont participé au test TOEFL. Pour de plus de renseignements sur le test TOEFL, notamment l'inscription, les conseils d'étude et les exemples de questions, veuillez consulter le site Internet de TOEFL Go Anywhere au www.toeflgoanywhere.org.

À propos d'ETS

ETS s'efforce à promouvoir l'équité et la qualité en matière d'éducation aux personnes à l'échelle mondiale en établissant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. L'ETS assure ses services aux individus, aux établissements d'enseignement et aux agences gouvernementales en offrant des solutions personnalisées pour l'obtention du certificat d'enseignement, l'apprentissage de l'anglais, et l'enseignement au niveau primaire, secondaire et postsecondaire, et en réalisant également des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques éducatives. Fondée en tant qu'organisme à but non lucratif en 1947, l'ETS élabore, administre et évalue plus de 50 millions de tests chaque année, notamment les tests TOEFL® et TOEIC?®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®, dans plus de 180 pays, à plus de 10 000 institutions à travers le monde. www.ets.org

