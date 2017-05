Le CCPPP appuie énergiquement l'établissement de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) à Toronto







TORONTO, ON--(Marketwired - 8 mai 2017) - La décision du gouvernement fédéral de choisir Toronto comme emplacement de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) est un important pas en avant qui est salué par le Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP).

Toronto est reconnue comme un centre de services financiers international ayant des liens solides avec les principaux centres financiers du monde, y compris New York, Chicago et Londres. De surcroît, Toronto dénombre la plus grande concentration d'intervenants dans l'industrie de l'infrastructure, y compris les principaux investisseurs dans l'infrastructure du Canada et le siège social d'Infrastructure Ontario qui est reconnu à l'international comme un organisme adoptant les meilleures pratiques d'approvisionnement pour l'infrastructure de sa catégorie - un ensemble impressionnant de qualifications qui contribuera à la réussite de la Banque.

L'emplacement de la Banque étant confirmé, les prochaines mesures clés consistant à recruter le président ou la présidente du conseil d'administration, ses administrateurs et le ou la PDG peuvent maintenant être entreprises rapidement pour faire en sorte que la Banque puisse entreprendre ses activités dès que possible.

« Toronto fournit toutes les mesures de soutien nécessaires pour attirer les meilleurs talents internationaux afin de veiller à la réussite de la Banque de l'infrastructure du Canada », souligne Mark Romoff, président et chef de la direction du CCPPP. « Le Conseil a bon espoir que la Banque jouera un rôle important pour attirer plus de capitaux privés tout en assurant la croissance du nombre de projets P3 réalisés à l'échelle du Canada. »

Le Conseil et ses membres appuient vigoureusement le plan d'infrastructure à long terme du gouvernement et des initiatives sont en cours pour offrir des infrastructures de classe mondiale aux Canadiens. La Banque de l'infrastructure a un rôle stratégique dans ce plan.

Le Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP), fondé en 1993, regroupe des membres des secteurs public et privé. Sa mission consiste à promouvoir l'adoption de méthodes novatrices pour la réalisation de projets d'infrastructures, la prestation de services et la conclusion de partenariats entre le secteur privé et tous les paliers de l'administration publique. Le CCPPP fait la promotion de politiques publiques en matière de PPP fondées sur les faits. Il cherche également à faciliter l'adoption de pratiques exemplaires à l'échelle internationale et à informer le public sur les avantages économiques et sociaux des PPP.

