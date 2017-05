Inondations sans précédent dans certaines régions du Québec : la FCEI lance un appel pour les PME touchées et leur offre du soutien







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le contexte des inondations sans précédent qui touchent présentement plusieurs régions de la province de Québec, la FCEI a lancé un appel à l'aide pour les PME qui sont directement ou indirectement touchées par cette épreuve. « Il faut bien comprendre que les entreprises touchées par cette situation subissent des pertes de revenu importantes et imprévues. C'est pourquoi, nous sollicitons l'indulgence des intervenants et créanciers concernés, afin d'aider les commerces touchés ou ceux dont la clientèle est sinistrée, à passer au travers de cette épreuve. Nous souhaitons également que le gouvernement inclue les PME dans les plans de compensation qui seront mis de l'avant pour les victimes. », a affirmé Martine Hébert, vice-présidente principale à la FCEI.

La FCEI a notamment fait parvenir des lettres à certains organismes gouvernementaux tels que Revenu Québec ainsi qu'aux distributeurs d'énergie (Hydro-Québec et Gaz Métro) et à certaines municipalités, pour leur demander d'envisager d'octroyer des crédits et des mesures d'assouplissements (ex : ne pas charger de pénalités et d'intérêt) aux entrepreneurs qui pourraient être dans l'incapacité de remplir à temps leurs obligations ou d'effectuer leurs paiements réguliers.

Accès au guide pour les PME sinistrées et centre d'appel ouvert aux PME non-membres

Elle met également à la disposition des entreprises, un guide pratique de gestion des sinistres destiné aux dirigeants de PME et a ouvert son centre d'appel de ressources aux entreprises aux PME sinistrées qui ne sont pas membres de la FCEI. « Devant une telle tragédie, nous sommes assez impuissants, mais nous avons le devoir de soutenir les sinistrés avec tous les moyens que nous avons. Nous sommes heureux de donner des outils et de permettre aux entreprises touchées par cette tragédie de pouvoir discuter avec l'un de nos conseillers pour obtenir certaines informations qui pourraient être très utiles », a conclu Mme Hébert.

Le guide produit par la FCEI est disponible en cliquant sur ici.

Le numéro sans frais pour joindre un conseiller de la FCEI entre 9h00 et 17h00 jusqu'au 31 mai prochain est le 1-888-234-2232.

