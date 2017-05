La Monnaie royale canadienne présente ses résultats annuels pour 2016







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie » ou la « Société ») publie aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec le rapport annuel de la Société disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Nous sommes encouragés par la rentabilité atteinte en 2016, alors que nous continuons de mettre en oeuvre notre nouvelle stratégie commerciale avec l'aide de nos employés talentueux, indique Mme Sandra L. Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. Grâce à de très bons résultats du côté des lignes Produits d'investissement et Produits et solutions de pièces de circulation, nous avons pu atténuer les effets d'une année de transition pour notre ligne des Produits numismatiques, qui cherche à renouveler son approche client grâce à une gamme captivante de pièces de collection qui complète parfaitement notre programme des pièces de circulation Canada 150. »

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Le résultat consolidé avant impôts et perte de valeur est en hausse, s'établissant à 32,9 M$ pour l'exercice (27,1 M$ en 2015).

Le résultat consolidé après impôts a augmenté à 24,5 M$ pour l'exercice (perte de 28,3 M$ en 2015).

Le produit consolidé a atteint 2 641,4 M$ (2 305,1 M$ en 2015).

La diminution du volume de pièces recyclées a fait augmenter la production de pièces de monnaie canadienne à 533 millions de pièces pour l'exercice (350 millions de pièces en 2015).

Un total de 1 573 millions de pièces et de flans étrangers a été expédié en 2016 (1 185 millions en 2015).

La hausse de la demande pour l'ensemble des produits d'investissement s'est traduite par une augmentation de leur volume et des revenus qu'ils ont générés pour l'exercice. Les volumes d'or ont été de 1 071,3 milliers d'onces (1 036,7 milliers en 2015) comparativement à 34,7 millions d'onces (36,1 millions en 2015) pour l'argent.

Alors que nous portons notre attention du programme des pièces vendues à leur valeur nominale à celui des pièces de collection, les ventes de produits numismatiques en or ont diminué de 6 % et celles des produits numismatiques en argent ont reculé de 13 % au cours de l'exercice par rapport à 2015, ce qui a fait fléchir le produit de 6,2 M$.

Les charges d'exploitation pour l'exercice ont baissé de 4 % pour s'établir, après dépréciation, à 138,2 M$ (144,3 millions en 2015).

En 2016, la Monnaie a annoncé et versé un dividende de 31 M$ au gouvernement du Canada . Le versement de ce dividende explique en grande partie la diminution de la trésorerie, établie à 114,2 M$ au 31 décembre 2016, alors qu'elle totalisait 140,8 M$ au 31 décembre 2015.

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars canadiens pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015)

Comme nous l'avons indiqué le 24 février 2017 dans notre communiqué sur les résultats du troisième trimestre de 2016, en établissant les états financiers consolidés résumés pour le trimestre clos le 1er octobre 2016, la Monnaie a déterminé qu'un ajustement lié aux chiffres des périodes antérieures et ayant trait à la vente de produits numismatiques vendus à leur valeur nominale exigeait un retraitement de ces chiffres. Ces transactions étaient auparavant enregistrées en tant que produit avec une provision pour les retours prévus. Après une vérification approfondie, il a été établi que le produit ne devrait pas être enregistré avant qu'il soit possible d'évaluer raisonnablement les retours et les rachats. Par conséquent, un passif équivalant à la valeur cumulative des pièces vendues à leur valeur nominale non retournées ou non rachetées et des frais associés aux retours et aux rachats, déduction faite de la valeur de leur teneur correspondante en argent, a été constitué en 2016, et un ajustement rétroactif à compter de l'entrée en vigueur du programme de pièces vendues à leur valeur nominale a été effectué.







Exercice clos le





31 déc. 2016 31 déc. 2015

Chiffres retraités Variation en $ Variation en % Produits 2 641,4 $ 2 305,1 $ 336,3 $ 15 Résultat avant impôts et perte de valeur 32,9 27,1 5,8 21 Perte de valeur - (65,5) 65,5 100 Résultat avant impôts 32,9 (38,4) 71,3 186 Résultat après impôts 24,5 (28,3) 52,8 187







Au





31 déc. 2016 31 déc. 2015

Chiffres retraités Variation en $ Variation en % Trésorerie 114,2 $ 140,8 $ (26,6) $ (19) Stocks 79,0 79,1 (0,1) - Immobilisations 182,5 188,0 (5,5) (3) Total de l'actif 444,1 469,5 (25,4) (5) Fonds de roulement 136,1 128,0 8,1 6

Par ailleurs, la Monnaie a rajusté rétroactivement la présentation du produit et des coûts liés aux ventes de produits d'investissement. Ce produit et ces coûts sont désormais constatés à leur montant net lorsque le fournisseur des principaux métaux précieux est aussi le client des produits d'investissement. Ce changement de présentation n'a aucune répercussion sur le résultat.

Pour lire le rapport annuel 2016 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001-2008, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi de termes ou expressions tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux énoncés sous la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion ainsi qu'à la note 10, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés résumés.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sur les résultats ne sont faits qu'en date du 8 mai 2017, et la Monnaie ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement après cette date en raison de nouvelles informations, d'événements à venir, de changements de situation ou pour tout autre motif que ce soit.

