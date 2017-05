Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal







Un bilan positif pour 2016 - une industrie qui gagne en altitude

LAVAL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a dressé un bilan positif de l'année 2016. L'événement a eu lieu au Cosmodôme, à Laval, en présence de plus de 150 hauts dirigeants, représentants de l'industrie et partenaires de la grappe.

« Aéro Montréal a célébré en 2016 ses dix ans d'existence. À cette occasion, nous avons dressé un bilan très positif de nos actions car elles permettent à notre secteur d'être mieux outillé pour relever les défis de l'avenir et de demeurer parmi les leaders internationaux », a souligné Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « Ces dix dernières années nous ont permis de déployer des projets porteurs pour notre industrie, tels que l'Initiative MACH ainsi que le projet mobilisateur de développement de l'avion plus écologique SA2GE, qui amorce sa phase 2. Nous misons sur la collaboration et le développement d'une chaîne d'approvisionnement plus intégrée et apte à transformer ses façons de faire par les technologies numériques notamment ».

En 2016, les nombreux membres de l'industrie, activement impliqués au sein des six Chantiers de travail d'Aéro Montréal, ont permis de faire avancer les priorités d'affaires. « Je suis particulièrement fière des réalisations d'Aéro Montréal en 2016. Tous les projets entrepris dans chacun des Chantiers ont généré d'excellents résultats en termes de retombées d'affaires, de mobilisation et de visibilité », a indiqué Mme Benoît.

Citant les plus récentes prévisions à l'exportation dévoilées le 2 mai dernier par EDC, qui indiquent que la filière aéronautique québécoise devrait connaître une hausse de 4 % de ses exportations en 2017 et de 17 % en 2018, Aéro Montréal envisage l'avenir avec optimisme. Dans cette optique, plusieurs créneaux de l'industrie aérospatiale agiront de leviers clés pour dynamiser l'économie locale et mondiale. Aéro Montréal entend poursuivre le rôle déterminant qu'elle joue en amont de ces opportunités pour en optimiser les retombées, particulièrement au sein de nos PME.

À cet effet, de nombreux projets ont été développés avec l'aide de nos partenaires industriels et des deux paliers de gouvernement, et connaissent un succès certain. Parmi ces projets, figurent entre autres :

L'INITIATIVE MACH - 612 projets complétés ou en cours

À ce jour, nous comptons quatre cohortes actives qui représentent 47 fournisseurs et 28 mentors locaux et internationaux. En 2016, de nouvelles PME ont pu s'ajouter à l'Initiative MACH grâce au lancement du recrutement d'une 5e cohorte, qui devrait porter à 70 le nombre de PME actives.

LE PROJET MOBILISATEUR D'AVION PLUS ÉCOLOGIQUE (SA2GE)

Lors d'une conférence de presse en octobre, chez CAE, la ministre Dominique Anglade a annoncé qu'au terme d'un appel d'offres lancé à la fin de 2015, cinq projets ont été sélectionnés pour la phase 2 de SA2GE.

Le gouvernement du Québec a alloué des fonds de 40 millions de dollars sur cinq ans pour cette seconde phase, pour les appels à projets qui suivront à partir de 2018-2019.

LA 2E ÉDITION DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE L'AÉROSPATIALE - MONTRÉAL

Cette Semaine a notamment été l'occasion de tenir la 5e édition du Forum Innovation Aérospatiale, événement phare d'Aéro Montréal, qui a réuni plus de 1 000 participants issus d'une douzaine de pays et généré 1 400 rencontres B2B.

Le Forum a permis de réaffirmer le leadership mondial de l'aérospatiale en matière d'innovation.

LE VIRAGE NUMÉRIQUE EN AÉROSPATIALE

En 2016, Aéro Montréal a publié un Livre blanc intitulé « Propulser les talents de l'aérospatiale pour l'Industrie 4.0 », axé sur l'adéquation des besoins de main-d'oeuvre pour les entreprises par le développement de compétences 4.0.

En ligne avec la Stratégie québécoise de l'aérospatiale et la Stratégie numérique du gouvernement du Québec ainsi que la Stratégie en matière d'exportation, Aéro Montréal a mis en place des programmes et activités qui permettront aux entreprises - maîtres d'oeuvre comme PME - d'améliorer leur productivité et leur compétitivité sur les chaînes de valeur nationales et mondiales.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène internationale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

Membres élus du conseil d'administration 2017-2018

PRÉSIDENTE

Hélène V. Gagnon (Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, CAE)*

VICE-PRÉSIDENT

Patrick Champagne (Vice-président, Ingénierie et R et D, Esterline CMC Électronique)*

TRÉSORIER

Jean Blondin (Président, Abipa Canada)*

SECRÉTAIRE DE LA CORPORATION

Suzanne M. Benoît (Présidente-directrice générale, Aéro Montréal)

MEMBRES DU CONSEIL

Cynthia Garneau (Présidente, Bell Helicopter Textron Canada)

Jean Séguin (Président, Aérostructures et Service d'ingénierie, Bombardier)

Marc Bourret (Président, LTA Aérostructures)

Maria Della Posta (Vice-présidente principale, Pratt & Whitney Canada)

Alain Ouellette (Directeur exécutif - Centre R&D automatisation et fabrication compresseur HP, GE Aviation Bromont)

Gilles Labbé (Président et Chef de la direction, Héroux-Devtek)

Jacques Comtois (Président, L-3 MAS)

Jim Andrews (Directeur général, Lockheed Martin Canada)

Marc Donato (Vice-président, Opérations et relations institutionnelles, Groupe des systèmes d'information, MDA Systèmes satellitaires)

Denis Giangi (Président, Rolls-Royce Canada)

Hélène Séguinotte (Déléguée pays, Safran)*

Thomas Scarinci (Chef de l'ingénierie, Service principal d'ingénierie, Siemens Canada Limited)

Sylvain Bédard (Chef de la direction, Sonaca Montréal)*

Claude Baril (Président, Stelia Amérique du Nord)

Michel Grenier (Vice-président, Directeur général, Thales Canada, Avionique)

Guillermo Alonso (Président, Alta Précision)

Hugue Meloche (Président et chef de la direction, Groupe Meloche)*

Nathalie Paré (Directrice générale, CAMAQ)

Jerzy Komorowski (Gestionnaire principal, Aérospatiale, CNRC)

Denis Faubert (Président-directeur général, CRIAQ)

Mario Héroux (Directeur, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal)

Sylvain Lambert (Directeur, École nationale d'aérotechnique)

David Chartrand (Représentant de la Grande Loge, AIMTA)

Alan Shepard (Recteur et vice-chancelier, Université Concordia)

*Membres du comité exécutif

