Anaconda Mining Inc. et Exploration Orex Inc. annoncent les résultats des assemblées extraordinaires

TORONTO, ONTARIO et ROUYN-NORANDA, QUÉBEC -- 8 mai 2017

Anaconda Mining Inc. («Anaconda») (TSX:ANX) et Exploration Orex Inc. («Orex») (TSX CROISSANCE:OX) sont heureuses d'annoncer que toutes les résolutions liées à leur regroupement d'entreprises proposé aux termes d'un plan d'arrangement ont été approuvées aujourd'hui par une écrasante majorité lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Anaconda («l'Assemblée d'Anaconda») et à l'assemblée extraordinaire des détenteurs de titres d'Orex («l'Assemblée d'Orex»).

Lors de l'Assemblée d'Orex :

la résolution extraordinaire autorisant et approuvant la continuation d'Orex de la juridiction de la province de Québec vers celle de la province de l'Ontario, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) («OBCA») a été approuvée par 99,64% des voix exprimées par les actionnaires d'Orex; et

la résolution extraordinaire approuvant le plan d'arrangement (l'«Arrangement») en vertu de l'article 182 de l'OBCA impliquant Orex et Anaconda, selon lequel Anaconda, entre autres choses, acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Orex, a été approuvée par 99,69% des voix exprimées par les détenteurs de titres d'Orex.

Lors de l'Assemblée d'Anaconda :

la résolution ordinaire approuvant l'émission par Anaconda d'un tel nombre d'actions ordinaires d'Anaconda pouvant être émis conformément au plan d'arrangement impliquant Orex en vertu de l'article 182 de l'OBCA, conformément aux termes de la convention d'arrangement datée du 2 mars 2017 entre Anaconda et Orex, a été approuvée par 96,74% des voix exprimées par les actionnaires d'Anaconda; et

la résolution extraordinaire approuvant la modification des statuts constitutifs d'Anaconda pour prévoir que (A) le capital-actions autorisé d'Anaconda soit modifié afin de regrouper toutes les actions ordinaires d'Anaconda sur la base de 0,25 d'une nouvelle action ordinaire pour chaque action existante d'Anaconda (le «Regroupement») et (B) toute fraction d'actions ordinaires découlant du Regroupement sera réputée avoir été déposée par son propriétaire inscrit auprès d'Anaconda pour annulation, sans contrepartie, a été approuvée par 95,87% des voix exprimées par les actionnaires d'Anaconda.

De plus amples renseignements sur l'Arrangement et le Regroupement sont indiqués dans la circulaire conjointe d'information de la direction d'Anaconda et d'Orex datée du 3 avril 2017 (la «Circulaire») qui est disponible sur SEDAR sous les profils d'Anaconda et d'Orex à www.sedar.com.

L'Arrangement devrait être complété le ou vers le 19 mai 2017 et il demeure soumis à la réception de toutes les approbations réglementaires requises. Les actionnaires inscrits d'Orex devraient compléter et signer la lettre d'envoi qui leur a été envoyée avec la Circulaire et la retourner dès que possible avec leurs certificats d'actions à TSX Trust Company, agent dépositaire de l'Arrangement, afin de recevoir leurs actions ordinaires d'Anaconda suite à la réalisation de l'Arrangement.

À la suite de l'Arrangement, le conseil d'administration évaluera les conditions du marché et procédera au Regroupement dans les douze prochains mois s'il conclue que le Regroupement est dans le meilleur intérêt d'Anaconda.

Dustin Angelo, président et chef de la direction d'Anaconda, a déclaré: «Nous sommes très heureux du fort appui obtenu à l'Arrangement. Les actifs des deux sociétés se complètent et fournissent la plate-forme pour se développer dans le Canada atlantique. Nous sommes impatients de développer le projet Goldboro et de réaliser l'énorme valeur pour nos actionnaires en combinant Orex et Anaconda. »

« Au nom du conseil d'administration, je voudrais remercier nos actionnaires pour leur soutien continu alors qu'Orex entreprend cette importante opération. Nous continuons de croire que le Projet Goldboro représente une extraordinaire opportunité et sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues d'Anaconda afin de réaliser ce potentiel. » a déclaré Jonathan Fitzgerald, président du conseil et chef de la direction d'Orex.

Anaconda et Orex ont déjà commencé à travailler ensemble pour faire avancer le projet Goldboro. Le processus d'autorisation pour l'obtention des permis requis est en cours, en commençant par une première réunion avec des responsables de la réglementation, organisée par le Département du développement minier de la Nouvelle-Écosse, l'achèvement de certaines études environnementales concernant les orignaux et les chouettes et la préparation des prochaines étapes du processus. La direction d'Anaconda a également commencé à consulter la communauté et les Premières Nations. De plus, Anaconda continue de travailler sur le modèle des ressources minérales de Goldboro pour l'optimiser en fonction de son plan de développement conceptuel. Plusieurs plans d'exploitation sont en cours d'évaluation et le scénario optimal sera déterminé au cours des prochains mois. Suite à la réalisation de l'Arrangement, Anaconda fournira des nouvelles mises à jour sur ses progrès à mesure qu'elle franchira des étapes clés dans son développement.

Aucun des titres devant être émis en vertu de la Convention d'arrangement n'a été ou ne sera inscrit en vertu de la loi américaine « United State Securities Act » de 1933, telle qu'amendée (la «Loi américaine de 1933»), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un état et il est prévu que tous les titres devant être émis dans le cadre de l'Arrangement seront émis aux termes de dispenses d'inscription prévues à l'article 3(a)(10) de la Loi américaine de 1933 et des dispenses applicables en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un état. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres.

À PROPOS D'ANACONDA MINING INC.

Anaconda est un producteur régional d'or, un promoteur et une société d'exploration minière axée sur la croissance ayant un projet en production appelé le projet Point Rousse situé dans la péninsule de la Baie Verte, à Terre-Neuve. Anaconda détient également trois autres projets d'exploration, soit les projets Viking et Great Northern ainsi que la propriété Tilt Cove, tous situés à Terre-Neuve.

Anaconda a l'intention d'accroître son portefeuille de ressources et son profil de production par le biais de l'exploration et de fusions et acquisitions. Afin de maximiser les bénéfices potentiels et de minimiser les investissements en capital, Anaconda rentabilisera ses infrastructures d'exploitation existantes au projet Point Rousse, y compris son usine, la capacité de son parc à résidus et ses installations portuaires.

En tant que producteur aurifère au Canada atlantique, Anaconda Mining transforme la roche en une ressource rentable. Grâce à une main-d'oeuvre jeune et motivée, à des technologies innovatrices et au soutien des fournisseurs locaux, Anaconda investit dans ses ressources humaines et redonne aux collectivités dans lesquelles nous opérons - construisant ainsi un meilleur avenir pour tous nos partenaires.

À PROPOS D'EXPLORATION OREX INC.

Orex est une société d'exploration de ressources minérales établie dans la province de Québec, Canada. Le principal actif d'Orex est le projet Goldboro, situé en Nouvelle-Ecosse, dans laquelle elle détient un intérêt de 100 %. Le projet Goldboro est situé à approximativement 180 kilomètres au nord-ouest d'Halifax sur la côte est de la Nouvelle-Écosse. La propriété comprend 37 claims contigus couvrant 600 hectares.

Les ressources minérales surviennent dans trois zones spatiales adjacentes le long de l'anticlinal de l'Upper Seal Harbour. Celles-ci composent le « gîte Goldboro » en entier et consistent en la zone Boston Richardson, la zone East Goldbrook et de la zone West Goldbrook.

Pour plus d'information sur Orex et sur le projet Goldboro, vous pouvez consulter le profil d'Orex sur www.sedar.com et le site web www.orexexploration.ca.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient ou fait référence à des informations prospectives. Ces énoncés prospectifs comprennent entre autres les délais pour la réalisation de l'Arrangement, la mise en oeuvre du Regroupement et les énoncés concernant la société regroupée, et sont basés sur les attentes actuelles qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout énoncé prospectif comprennent, entre autres, sans être limités à : l'approbation de l'Arrangement par la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX; l'approbation de l'Arrangement par la Cour Supérieure de l'Ontario; l'approbation du Regroupement par la Bourse de Toronto; une variation importante des coûts d'immobilisations et d'exploitation par rapport aux estimations; l'inflation; les variations des taux de change; les fluctuations des prix des produits de base; les retards dans le développement des projets causés par le manque de disponibilité des équipements, de la main-d'oeuvre ou des fournitures; les conditions climatiques et autres; la résiliation ou la révision de tout financement par emprunt; le défaut de réunir les fonds supplémentaires nécessaires pour financer la réalisation d'un projet; la réalisation des avantages escomptés suite au regroupement des deux entités (ou les stratégies et actions futures des sociétés); et d'autres facteurs. En outre, les énoncés prospectifs réfèrent au futur et donnent une opinion sur l'effet de certains événements et tendances sur l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des mots tels que «planifie», «peut», «estime», «prévoit», «vise», «indique», «cible», «potentiel» et autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les attentes d'Anaconda et d'Orex sur la minéralisation potentielle, sont fondés sur les prévisions actuelles et comportent divers risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes importants ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont établis à la date des présentes et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

