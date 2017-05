Le gouvernement du Canada investit dans la santé des villes et des communautés







Neuf équipes de recherche reçoivent un total de 17,7 M$

MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW/ - Les environnements physiques, sociaux et culturels dans lesquels nous vivons sont d'une importance cruciale pour notre santé, notre développement et notre bien-être. Tous les paliers de gouvernement et les organisations dans les secteurs public et privé jouent un rôle en contribuant à ce recoupement de facteurs et à la manière dont ils influent positivement ou négativement sur notre santé.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 17,7 M$ des Instituts de recherche en santé du Canada dans neuf projets de recherche qui viseront à améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens en examinant notre environnement et en élaborant des stratégies plus efficaces de prévention de la maladie et de promotion de la santé. Les projets réunissent plus de 200 chercheurs et partenaires de différents secteurs pour étudier des façons d'améliorer la santé par une recherche innovante dans des domaines comme l'urbanisme, la production d'énergie, la production et la sécurité alimentaires, et le traitement des eaux usées.

La ministre assiste actuellement au Sommet mondial de la santé organisé par l'Université de Montréal et l'Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM). Des chercheurs de l'Université de Montréal dirigent deux des neuf projets.

Le Dr Yan Kestens et son équipe étudieront de quelle façon concevoir les villes afin de promouvoir la bonne santé, de réduire les inégalités en santé et de guider le développement urbain durable.

La Dre Lise Gauvin se penchera sur des façons de rendre les environnements bâtis plus propices à la saine alimentation et à l'activité physique.

Citations

« Comme ministre de la Santé, je reconnais le rôle important que l'environnement joue dans notre santé. Une approche collaborative tenant compte de l'ensemble de la société est la meilleure façon de bâtir des environnements sains, de s'attaquer aux inégalités en santé, et d'améliorer la santé des populations au Canada et dans le monde. »

Jane Philpott

Ministre de la Santé

??« Ces investissements aideront à faire en sorte que les Canadiens vivent vieux et en santé grâce à des stratégies de prévention qui font partie intégrante de notre environnement normal. Ils sont dirigés dans un domaine où les besoins sont encore très grands. Les chercheurs canadiens en santé publique ont beaucoup à apporter à l'engagement mondial pour améliorer la santé de notre population. Je félicite tous les chercheurs qui reçoivent des fonds aujourd'hui et j'ai hâte de voir les résultats qu'ils obtiendront. »

Dr Steven Hoffman

Directeur scientifique de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC

« Ces investissements en prévention et en recherche sont extrêmement prometteurs parce que nous savons que c'est dans le domaine de la santé publique que nous pouvons avoir le plus grand impact positif auprès du plus grand nombre de nos concitoyens. Je félicite et remercie les chercheurs de notre École de santé publique qui contribuent ainsi à la qualité de vie des Canadiens. »

Dr Guy Breton

Recteur, Université de Montréal

