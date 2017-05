Michelin dévoile les technologies qui transformeront la mobilité urbaine, présentées lors de Movin'On 2017







Des leaders de la mobilité durable présenteront le futur du transport, du 13 au 15 juin, à Montréal.

CLERMONT-FERRAND, France et MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW/ - Michelin, un chef de file mondial de la mobilité durable et de l'innovation, annonce aujourd'hui les innovations en matière de véhicules, de technologies, les nouveaux concepts et les partenaires industriels qui seront présentés à Movin'On 2017, le plus grand évènement collaboratif au monde qui vise à trouver des solutions pour répondre aux enjeux les plus urgents de la mobilité urbaine.

Movin'On 2017, le rassemblement pour la mobilité qui se tiendra à Montréal du 13 au 15 juin 2017, dévoilera une sélection sans précédent de véhicules et d'innovations, qui transformeront la mobilité dans les zones urbaines et accélèreront le grand virage vers une économie circulaire.

Les bus à Movin'On 2017 :

La navette éléctrique Easymile EZ10 , véhicule autonome qui peut transporter jusqu'à 12 passagers à une vitesse de 25km/h

véhicule autonome qui peut transporter jusqu'à 12 passagers à une vitesse de 25km/h Le modèle Catalyst E2 Series de Proterra, le bus électrique ayant le temps de charge le plus court de l'industrie

Les voitures à Movin'On 2017 :

La BMW i3 , le premier véhicule au monde entièrement électrique fabriqué principalement en fibre de carbone. Il sera présenté aux côtés de la BMW i8 , hybride rechargeable qui combine l'efficacité d'un moteur tout électrique et la puissance d'un moteur Turbo TwinPower

, le premier véhicule au monde entièrement électrique fabriqué principalement en fibre de carbone. Il sera présenté aux côtés de la , hybride rechargeable qui combine l'efficacité d'un moteur tout électrique et la puissance d'un moteur Turbo TwinPower GreenGT H2 , la première voiture de course électrique-hydrogène, qui produit sa propre énergie électrique et ne rejette que de la vapeur d'eau dans l'atmosphère

, la première voiture de course électrique-hydrogène, qui produit sa propre énergie électrique et ne rejette que de la vapeur d'eau dans l'atmosphère Hyundai Ioniq , le tout dernier véhicule écologique de la marque, présenté à la fois en version tout électrique et en motorisation hybride

, le tout dernier véhicule écologique de la marque, présenté à la fois en version tout électrique et en motorisation hybride Devbot (le véhicule de développement de Robocar), la première voiture de course entièrement autonome de Roborace

(le véhicule de développement de Robocar), la première voiture de course entièrement autonome de Roborace La symbio fuel cell Kangoo ZE H2 , le véhicule utilitaire léger de Renault 100% électrique

, le véhicule utilitaire léger de Renault 100% électrique Le Model S et le Model X de Tesla, véhicules électriques autonomes (software niveau 3 et hardware niveau 4)

Les véhicules d'entreprises à Movin'On 2017 :

UPS eTrike, un véhicule électrique à trois roues, conçu pour des livraisons urbaines efficaces et durables.

Les technologies 2-roues à Movin'On 2017:

BMW Cruise e-Bike , un vélo électrique conçu pour les trajets domicile-travail, et qui intègre le moteur électrique BOSCH Performance Line

, un vélo électrique conçu pour les trajets domicile-travail, et qui intègre le moteur électrique BOSCH Performance Line Le Système E-Drive MICHELIN, un système léger de batterie et de motorisation qui convertit un vélo classique en un E-vélo et réciproquement, en un tour de pédale et en moins de 3 secondes.

En plus de ces véhicules et technologies, Movin'On 2017 mettra en scène un forum innovant pour des douzaines d'acteurs de la mobilité urbaine durable, au sein du village start-up. Parmi les entreprises qui présenteront leurs concepts pour le futur de la mobilité, seront présentes : Boostmi, Ecotuned, Effenco, LTS Marine, Nordresa, Ridemetry, OuiHop, Cargochief, Emotibot.

Movin'On 2017 propose également, plutôt qu'une exposition traditionnelle, un « Innovation Center » où les partenaires présenteront leurs technologies visionnaires. Seront présents : Engie, Evonik, Michelin, PSA/Communauto, Rockwell, Fanuc, Openlab, Addup, Veolia, Salesforce.

Movin'On, présenté par Michelin en collaboration avec C2, poursuit la tradition établie il y a 20 ans par le Michelin Challenge Bibendum, le plus ancien et plus important forum mondial consacré à la mobilité durable. Annoncée en décembre 2016, l'édition 2017 de Movin'On se tiendra à Montréal et attirera plus de 3 000 participants issus de 35 pays qui prendront part à des sessions dynamiques, notamment grâce à une plateforme technologique 360° offrant des possibilités techniques uniques pour les séances plénières et d'autres expériences innovantes. Des ateliers collaboratifs, des classes de maître et des laboratoires consacrés aux toutes dernières innovations et à des technologies révolutionnaires sont également au programme de Movin'On. Visitez movinon.michelin.com pour en savoir plus. Movin'On est un événement ouvert au public. Pour connaitre les tarifs et vous inscrire, cliquez ici.

À propos de Movin'On

Présenté par Michelin en collaboration avec C2, Movin'On est le sommet international sur la mobilité durable. Movin'On 2017 aura lieu à l'Arsenal à Montréal, du 13 au 15 juin. Au programme de ce symposium, des conférences inspirantes, des séances collaboratives pratiques, des opportunités d'intégrer de nouveaux réseaux et des expositions technologiques. Des participants du monde des affaires, des gouvernements et du domaine académique collaboreront et exploreront de nouvelles actions pour résoudre les grands défis mondiaux, et définir ensemble l'avenir de la mobilité. Pour acheter vos billets ou pour plus d'informations, rendez-vous sur movinon.michelin.com.

À propos du Groupe Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Chef de file du secteur des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également des services numériques, des cartes et des guides qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin conçoit aussi des matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Michelin, dont le siège social se trouve à Clermont-Ferrand en France est présente dans 170 pays, emploie 111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui, ensemble, ont produit 184 millions de pneumatiques en 2015 (www.michelin.com)

À propos de C2

C2 est un rassembleur et un connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations qui sont prêts pour le changement - qu'ils en soient conscients ou non. Dans un contexte collaboratif spécifiquement conçu pour provoquer des collisions et générer de nouvelles idées, C2 aide les décideurs à remettre en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques d'affaires. C2 a d'abord réinventé la conférence d'affaires internationale avec C2 Montréal, un événement annuel qui « défie les conventions » selon The Economist, et que la Harvard Business Review a décrit comme une « conférence unique en son genre ». Après Zurich, Milan, Copenhague, Amsterdam, Rome et San Francisco, C2 étend maintenant sa portée sur tous les continents. c2.biz

SOURCE Michelin Canada

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 14:33 et diffusé par :