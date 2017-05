Le premier ministre accueille le rapport du greffier sur la fonction publique du Canada







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui accueilli le vingt-quatrième rapport annuel sur la fonction publique du Canada du greffier du Conseil privé et chef de la fonction publique, Michael Wernick.

Le rapport du greffier fait état du rendement de la fonction publique au cours des douze derniers mois pour ce qui est de la prestation de services aux Canadiens et du soutien au gouvernement. Il présente également les attentes et les priorités pour la nouvelle année.

À l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération, le rapport relate aussi l'évolution de la fonction publique et de ses services offerts aux Canadiens tout au long de notre histoire.

« La fonction publique professionnelle et non partisane du Canada est l'une des grandes forces de notre pays. Je suis bien placé pour savoir à quel point nos fonctionnaires travaillent fort pour les Canadiens. Le greffier et moi poursuivrons notre collaboration pour renforcer la fonction publique et veiller à ce qu'elle soit prête à relever les défis et à saisir les occasions qui se présenteront à l'avenir. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre a nommé Michael Wernick au poste de 23 e greffier du Conseil privé le 22 janvier 2016 pour aider le gouvernement à réaliser son programme et à renouveler la fonction publique.

au poste de 23 greffier du Conseil privé le 22 janvier 2016 pour aider le gouvernement à réaliser son programme et à renouveler la fonction publique. M. Wernick prendra part à une discussion informelle au sujet du #RapportDuGreffier le 15 mai 2017.

Le rapport annuel au Premier ministre sur la fonction publique du Canada a été publié pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

a été publié pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la . La fonction publique du Canada , qui compte près de 260 000 employés, constitue le plus important employeur du pays. Il s'agit également de la main-d'oeuvre la plus variée du pays, comprenant des professionnels dans les domaines administratif, scientifique, médical, de l'ingénierie et de l'application de la loi.

