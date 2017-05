Les électeurs sont invités à vérifier leur inscription sur la liste électorale - Élection partielle du 29 mai 2017 dans la circonscription de Gouin







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) vous invite à vous assurer que votre nom apparaît sur la liste électorale, une condition essentielle pour pouvoir exercer votre droit de vote pour l'élection partielle dans la circonscription de Gouin le 29 mai prochain.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 25 mai à 14 h, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre inscription sur la liste électorale, par exemple à la suite d'un déménagement.

Votre demande doit être accompagnée de deux pièces d'identité, dont l'une doit mentionner votre nom et votre date de naissance, et l'autre votre nom et l'adresse de votre domicile. Un permis de conduire peut remplacer les deux pièces d'identité.

Rappelons que pour voter, une personne doit :

avoir 18 ans ou plus;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir son domicile au Québec depuis six mois;

ne pas être sous curatelle;

ne pas être privée de ses droits électoraux.

Sources d'information pour les électeurs

C'est principalement en consultant la carte d'information, déjà distribuée par la poste à plus de 39?000 foyers, que vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale.

La carte d'information indique le nom de tous les électeurs inscrits sur la liste électorale à une même adresse ou, le cas échéant, précise qu'aucun électeur n'y est inscrit. Il faut aussi porter une attention particulière aux autres renseignements qui y figurent, notamment l'adresse mentionnée sur l'avis.

On retrouve, au verso de la carte, les dates, les heures et l'endroit où vous pouvez vous présenter pour vous inscrire ou modifier votre inscription sur la liste électorale.

De plus, des informations relatives au vote par anticipation ainsi que les heures d'ouverture et le numéro de téléphone du bureau de la directrice du scrutin de la circonscription y sont mentionnés. Ces renseignements peuvent aussi être obtenus en visitant electionsquebec.qc.ca/partielle ou en communiquant avec le Centre de renseignements au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Vous trouverez également, joint à la carte d'information, le Manuel de l'électeur, qui donne divers renseignements sur l'élection partielle en cours.

Si vous vous déplacez pour vous inscrire ou modifier votre inscription les 19, 20, 23, 24 et 25 mai, vous pourrez voter sur place.

La présente élection partielle est une occasion de faire vivre notre démocratie en exerçant votre droit de vote.

