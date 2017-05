La CSPAAT lance les Prix de leadership en santé et sécurité à l'intention des petites entreprises







Les entreprises peuvent gagner des fonds à réinvestir dans la santé et la sécurité

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) est fière de présenter un nouveau programme de reconnaissance : les Prix de leadership en santé et sécurité à l'intention des petites entreprises.

Les Prix de leadership en santé et sécurité pour les petites entreprises de la CSPAAT reconnaissent la contribution exceptionnelle en matière d'initiatives de santé et sécurité des entreprises ayant moins de 50 employés. Les domaines visés par les prix comprennent notamment la culture de sécurité et le leadership, les inspections, l'identification et le contrôle des dangers, la qualité des programmes de retour au travail et les résultats des sondages sur l'implication des employés dans la sécurité.

Trois entreprises gagneront un prix en argent qu'elles peuvent réinvestir dans leurs programmes de santé et de sécurité. Les prix remis seront les suivants : premier prix de 5 000 $; deuxième prix de 3 000 $; troisième prix de 2 000 $.

« Nous sommes enthousiasmés à l'idée de mettre les petites entreprises en valeur », a déclaré Elizabeth Witmer, présidente du conseil de la CSPAAT. « Nous comprenons les défis propres aux petites entreprises et l'engagement nécessaire pour mettre en oeuvre un système de gestion de santé et sécurité. Et nous partageons tous un objectif commun : soutenir les améliorations en santé et sécurité au travail. »

À partir d'aujourd'hui, les entreprises inscrites auprès de la CSPAAT sont invitées à présenter leur candidature. Les personnes et les associations locales qui appuient les petites entreprises peuvent également mettre une entreprise en candidature. La période de mise en candidature prend fin le 30 juin 2017.

Les trois principaux gagnants recevront une reconnaissance spéciale en septembre durant l'assemblée générale annuelle de la CSPAAT à Toronto.

Les critères, le formulaire de mise en candidature et d'autres détails se trouvent sur wsib.on.ca.

