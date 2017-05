L'Association des Pompiers de Montréal se mobilise au bénéfice des citoyens et pour assurer la sécurité des intervenants en ces temps d'état d'urgence à Montréal







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est pour apporter une aide, un soutien et une protection maximale aux citoyens sinistrés de Montréal que l'Association des Pompiers de Montréal travaille à une mobilisation auprès de ses membres afin de faire en sorte que la situation d'état d'urgence décrété à Montréal puisse se dérouler dans un minimum d'inconvénients, d'incidents et de risques inutiles qui pourraient porter un dur coup à l'intégrité des personnes et à la sécurité des biens des citoyens.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Ronald Martin, qui a rappelé que les pompiers montréalais n'avaient, en ces temps difficiles, qu'une seule mission, soit celle de prêter main forte aux sinistrés et à tout citoyen qui pourrait craindre pour sa propre sécurité face à la menace d'inondations qui plane encore dans quelques arrondissements de la métropole.

« Au-delà de l'aide et du soutien directs aux citoyens, nous nous astreignons, en compagnie des autorités, à une démarche planifiée et contrôlée dans le but d'éliminer les risques et les impacts sur nos citoyens que pourrait engendrer un sinistre ou un incident déplorable dans les circonstances » a précisé le leader syndical en rappelant que les pompiers de Montréal avaient à coeur, avant toute chose, le bien-être et la sécurité des citoyens.

Monsieur Martin a de plus déclaré que l'Association et ses membres avaient aussi la responsabilité non seulement de la sécurité des citoyens, mais aussi celle de voir à l'encadrement systématique de la sécurité et de l'intégrité physique en matière de santé et sécurité des intervenants en mesures d'urgence déployés sur les différents sites d'intervention.

« En tant que professionnels de la sécurité des personnes et des biens, nous nous devons d'identifier et voir surtout à la mise en place de mesures permettant de prévenir ou de réduire les conséquences des menaces mettant en danger la sécurité de la population du territoire » a poursuivi monsieur Martin.

Celui-ci a insisté sur le fait que les pompiers montréalais cultivaient des valeurs fondamentales d'entraide, de solidarité et de partage avec les citoyens qui sont leur raison d'être. À cet égard, l'Association tient à féliciter ses membres et à leur exprimer toute sa fierté et sa reconnaissance face à la qualité de l'engagement qui est le leur et du dévouement dont ils font preuve inlassablement.

« Notre rôle en est un non seulement d'action directe, mais en est un qui voit, aussi, au plan de la prévention, à la préparation de la réponse à ces menaces qui risquent d'advenir ou de dégénérer sur le territoire de Montréal » a conclu le président de l'APM pour qui les 2 400 pompiers ne ménageront aucun effort pour faire en sorte que cette difficile épreuve associée à un véritable cauchemar pour plusieurs citoyens ne soit plus qu'un mauvais souvenir le plus rapidement possible.

