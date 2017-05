Crue printanière - Le réseau des Banques alimentaires du Québec solidaire pour donner à manger aux sinistrés







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) réitère son soutien aux autorités régionales et provinciales, au service des sinistrés partout au Québec. En tant que guichet unique de l'aide alimentaire au Québec depuis près de 30 ans, les BAQ répondent à nouveau présentes pour combler les besoins en aide alimentaire d'urgence pour les populations fragilisées. Les demandes sont importantes pendant les évènements, mais aussi après, lorsque les personnes touchées réintègrent leur domicile. Ainsi, plusieurs Moisson membres de notre réseau travaillent actuellement de concert avec les municipalités touchées pour procurer des denrées aux sinistrés, en suivant les procédures établies par les autorités.

En effet, depuis deux semaines, nos membres ont fourni, dans l'urgence, des denrées aux populations sinistrées. Notre réseau est là pour recevoir les demandes de partout au Québec et nous nous mettons rapidement en marche pour aider les personnes touchées.

Un acteur de premier plan pour l'aide alimentaire au Québec

Avec sa grande expérience logistique et opérationnelle développée depuis près de 30 ans, nos membres relèvent le défi, jour après jour, de récupérer et de redistribuer des denrées dans un court délai, tout en offrant la traçabilité des aliments reçus.

Lors de sinistres d'importance comme ceux que nous vivons actuellement, notre réseau organisé et efficace est appelé à agir rapidement en tant qu'acteur de premier plan aux côtés des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge. Ce fut le cas par exemple lors des évènements tragiques de Lac-Mégantic, les inondations à St-Jean-sur-le-Richelieu et au Saguenay-Lac-St-Jean.

« Nous offrons solidairement l'expertise de notre réseau pour donner à manger aux sinistrés des régions touchées par la crue printanière de cette année. Comme toujours, nous sommes disponibles pour venir en aide à la population qui a grandement besoin de denrées autant pendant, qu'après les évènements », a déclaré Annie Gauvin, directrice générale des Banques alimentaires du Québec.

Présent partout au Québec, le réseau des BAQ soutient et représente à travers le Québec 19 membres Moisson (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 11 membres Associés (régions éloignées où il n'y a pas de Moisson) et près de 1 200 organismes d'aide alimentaire directe aux personnes.

À propos des Banques alimentaires Québec

Depuis près de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) soutient et représente à travers le Québec 30 membres Moisson et Associé (banques alimentaires régionales) qui approvisionnent près de 1 200 organismes communautaires desservant plus de 400 000 personnes qui ont faim au Québec dont près de 150 000 enfants. Les Banques alimentaires du Québec veille au partage équitable des denrées entre les Moissons à travers le Québec, s'assure de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre de façon plus efficace aux Québécois en situation de pauvreté.

www.banquesalimentaires.org

SOURCE Banques alimentaires Québec

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 13:43 et diffusé par :