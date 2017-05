Avis aux médias - Report de la tournée du Caucus des cités régionales de l'UMQ à l'Assemblée nationale







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - En raison des inondations printanières au Québec et de la suspension des travaux de l'Assemblée nationale une partie de la semaine, la tournée du Caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) auprès des députés, prévue les 9 et 10 mai 2017, est reportée à une date ultérieure.

Incidemment, la conférence de presse annoncée pour le 10 mai 2017 à 13 h est annulée. Une nouvelle convocation sera transmise aux médias au cours des prochaines semaines.

À propos du Caucus des cités régionales de l'UMQ

Formé des principales municipalités d'agglomération de chaque région du Québec, le Caucus des cités régionales de l'UMQ a pour mission de promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et dans la prospérité du Québec. Le caucus compte 27 municipalités membres :

Alma

Amos

Baie-Comeau

Cowansville

Dolbeau-Mistassini

Drummondville

Gaspé

Granby

Joliette La Tuque

Lachute

Magog

Matane

Rimouski

Rivière-du-Loup

Rouyn-Noranda

Saint-Georges

Saint-Hyacinthe Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jérôme

Salaberry-de-Valleyfield

Sept-Îles

Shawinigan

Sorel-Tracy

Thetford Mines

Val-d'Or

Victoriaville

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 13:55 et diffusé par :