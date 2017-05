Appuyer les manufacturiers innovants du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Investissement Québec soutient Équipement Capital







SAINT-AMBROISE, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle accorde un prêt de 600 000 $ à l'entreprise Équipement Capital, un fabricant d'équipement d'emballage alimentaire spécialisé pour fruits et légumes.

Ce prêt permettra notamment à l'entreprise de procéder à l'acquisition de machines-outils sophistiquées destinées à introduire des procédés innovants et de nouveaux matériaux dans la fabrication de ses équipements haut de gamme. Ainsi, le coeur du présent projet consiste en l'acquisition d'une table à découper au laser et d'une table en acier inoxydable, plus résistante et moins sensible à l'oxydation que les tables en acier.

« L'innovation est un processus continu. Les dirigeants d'Équipement Capital l'ont bien compris. Voilà le type d'entreprise et de projet que nous voulons appuyer. Depuis l'automne, j'ai porté ce message dans tous les coins du Québec, notamment ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et j'espère que l'exemple de cette entreprise saura en inspirer beaucoup d'autres », a déclaré le président-directeur général d'Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté.

Équipement Capital a été créée en 1989. Au fil des années, elle s'est diversifiée et a su profiter de l'automatisation des procédés pour faire face au manque de main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Elle a adopté une approche intégrée comprenant la conception de plans d'aménagement d'usines automatisées avec emballeuses et systèmes de palettisation, et elle utilise de l'équipement sophistiqué tel que des trieuses avec lecteurs optiques.

Elle conçoit et met au point ses plans d'aménagement en intégrant l'équipement qu'elle fabrique avec d'autre équipement acheté auprès de différents leaders mondiaux dont elle assure la distribution. Outre le Québec, l'entreprise est présente sur le marché canadien, de même que dans certains États américains.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

