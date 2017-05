Desjardins appuie la Croix-Rouge dans ses efforts auprès des sinistrés des zones inondées







LÉVIS, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins se joint à la Croix-Rouge canadienne dans ses efforts pour venir en aide aux sinistrés des inondations qui sévissent dans plusieurs régions en versant un don de 100 000 $.

Desjardins permettra également sous peu à ses employés et au public de faire un don à la Croix-Rouge par l'entremise de son service AccèsD en ligne et par téléphone ou encore, dans son réseau de caisses du Québec et de l'Ontario.

Desjardins sympathise avec ceux qui subissent les conséquences des fortes pluies et des crues printanières et demeure solidaire avec leurs communautés. L'ensemble des équipes d'indemnisation de Desjardins Groupe d'assurances générales sont mobilisées afin d'accompagner rapidement les assurés aux prises avec des dégâts d'eau.

Les assurés de Desjardins Assurances et La Personnelle peuvent communiquer avec leur assureur aux coordonnées suivantes :

Desjardins Assurances : 1 888 776-8343

1 888 776-8343 La Personnelle : 1 866 776-8343

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de près de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

