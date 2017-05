La Banque de l'infrastructure du Canada à Toronto : la communauté d'affaires montréalaise déçue de la décision du gouvernement fédéral







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très déçue de la décision du gouvernement du Canada d'établir le siège de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) à Toronto. La Chambre considère que la BIC aurait été mieux servie en étant basée à Montréal, qui constitue le premier pôle d'expertise en infrastructure au pays.

« Nous sommes extrêmement déçus que le gouvernement fédéral ait décidé d'établir la BIC à Toronto malgré les atouts évidents de Montréal. Tous les ministres québécois à Ottawa doivent se questionner sur l'exercice de leur leadership dans ce dossier qui était stratégique pour le positionnement de Montréal », a souligné Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La BIC n'est pas une institution financière traditionnelle. Elle doit s'appuyer sur des leviers différents pour évaluer les opportunités de financement des projets d'envergure. Or, Montréal est le centre d'excellence national en infrastructure, avec ses grandes firmes de génie. On y retrouve des fonds de pension de classe mondiale qui ont démontré leur capacité à réaliser des mégaprojets et des écoles spécialisées qui forment les talents spécifiques en génie et en analyse de risques essentiels au succès de la Banque. Le bassin de talents bilingues concentrés dans le Grand Montréal représentait un avantage supplémentaire pour s'assurer que la Banque soit active dans des délais très courts », a poursuivi M. Leblanc.

« Le gouvernement fédéral semble mal comprendre les forces de Montréal et hésite à prendre les décisions qui lui sont favorables lorsqu'il s'agit de dossiers économiques stratégiques. Cette situation doit changer », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

