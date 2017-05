Le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance (CQSGEE) change de nom et devient le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance (CQSGEE) fait peau neuve pour devenir le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE). L'objectif de ce changement d'appellation est de faire reconnaître socialement l'apport professionnel et l'expertise des acteurs oeuvrant quotidiennement dans un réseau composé de plusieurs centaines de milieux de vie fonctionnels et adéquats où l'on travaille à faire en sorte que les enfants acquièrent les habiletés cognitives, langagières, psychomotrices et socioaffectives nécessaires à leur développement.

« Ce changement est le résultat d'une décision du conseil d'administration prise en novembre dernier. À chaque jour, des actions éducatives structurantes sont déployées à travers toute la province et il est primordial que la population du Québec reconnaisse que ces actions sont d'une importance capitale pour les générations de demain », affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Le nouveau nom de l'organisation coïncide également avec la présentation d'une ligne directrice représentative du rapport que le CQSEPE entretient avec ses membres : Fier partenaire de vos enjeux. « Les membres du CQSEPE sont au coeur même de toutes les orientations adoptées par notre organisation. Il est important pour nous que ceux-ci puissent ressentir toute l'importance qu'ils ont dans les prises de décision touchant leurs intérêts » ajoute madame Lessard.

En plus du nouveau logo que nous présentons aujourd'hui, il est à noter que l'identité visuelle du CQSEPE sera au centre de plusieurs autres changements au cours des prochaines semaines, notamment la refonte du site web.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

