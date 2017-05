Un ancien juge de la Cour suprême du Canada se joint à Osler







Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. a le plaisir d'annoncer que l'honorable Marshall Rothstein, c.r., s'est joint à son cabinet et qu'il s'installera à son bureau de Vancouver.

VANCOUVER, le 8 mai 2017 /CNW/ - L'impressionnante série de décisions rendues par Marshall Rothstein a façonné le droit des affaires au Canada. M. Rothstein, qui a commencé sa carrière en pratique privée comme plaideur en droit civil, a occupé un poste de juge pendant 23 ans, dont les 9 dernières années au plus haut tribunal du Canada. Pendant sa carrière d'avocat et de juge, M. Rothstein a rédigé plus de 100 jugements et décisions arbitrales portant sur des affaires commerciales importantes et complexes tant canadiennes que transfrontalières. Dans la communauté des affaires canadienne, il est considéré comme un juge et un arbitre commercial d'une grande sagesse démontrant un savoir-faire hors pair en matière de règlement des différends dans les domaines notamment des F&A, de la fiscalité, de la concurrence et de la propriété intellectuelle et en ce qui concerne les questions touchant les secteurs du transport et de l'énergie. « Nos clients, qui s'adressent souvent à nous pour que nous les aidions à régler des différends commerciaux épineux, pourront maintenant profiter du vaste savoir-faire de M. Rothstein et de son jugement dans le domaine des affaires. En intégrant M. Rothstein à notre groupe de pratique exceptionnel spécialisé dans les différends portant sur la fiscalité, la concurrence, les questions commerciales et la réglementation, nous pourrons offrir à nos clients des services d'une valeur inestimable pour résoudre les défis commerciaux auxquels ils font face », a déclaré Dale Ponder, associée directrice et chef de la direction d'Osler.

Mark Longo, associé directeur du bureau de Vancouver a affirmé : « L'arrivée de M. Rothstein à notre bureau en pleine croissance de Vancouver renforce de façon significative notre présence sur le marché de la Colombie?Britannique. M. Rothstein se joint à un groupe de personnes très talentueuses, dont sa collègue, Karen Sharlow, ancienne juge de la Cour d'appel, ainsi que nos associés des groupes nationaux en litige et en fiscalité qui plaident des causes phares façonnant le droit. »

