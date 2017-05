Assurance Economical annonce les résultats de son assemblée annuelle







WATERLOO, ON, le 8 mai 2017 /CNW/ - Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, a annoncé aujourd'hui l'élection de John Bowey, Elizabeth DelBianco, Barbara Fraser et Rowan Saunders au conseil d'administration d'Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance pour un mandat de trois ans se terminant à la fin de l'assemblée annuelle en 2020.

Leur mise en candidature a été affichée dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations de 2017, datée du 10 avril 2017, relative à l'assemblée annuelle de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui à Kitchener en Ontario. Le vote s'est effectué à main levée. Le tableau suivant illustre les votes par procuration représentés à l'assemblée annuelle qui auraient été effectués ou retirés par chaque membre désigné si un scrutin avait été ordonné (y compris le pourcentage de la quantité totale de votes par procuration reflétant ceux en faveur et ceux d'abstention) :

Membre désigné Votes en faveur % en faveur Votes

d'abstention % d'abstention John Bowey 264 98.88 3 1.12 Elizabeth DelBianco 262 97.76 6 2.24 Barbara Fraser 262 97.76 6 2.24 Rowan Saunders 262 97.76 6 2.24

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada, avec plus de 2,1 milliards de dollars en primes en 2016 et 5,4 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2017. Établie à Waterloo, cette entreprise canadienne, dirigée par des intérêts canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

