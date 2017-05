Santé Canada annonce les lauréats des Prix d'excellence en soins infirmiers 2017







Une reconnaissance des contributions exceptionnelles à l'amélioration de la santé dans les communautés inuites et des Premières Nations

OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Les infirmières et infirmiers de partout au pays offrent une vaste gamme de services, y compris une aide cruciale et souvent salvatrice. Du point de vue de la santé publique, ils travaillent d'arrache-pied pour faire progresser les priorités, comme la gestion de la résistance aux antimicrobiens, la prévention et la prise en charge des infections, la santé aux frontières et la santé des voyageurs, ainsi que l'amélioration de la couverture vaccinale.

Aujourd'hui, Joël Lightbound, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a félicité les trois lauréats des Prix d'excellence en soins infirmiers 2017 de Santé Canada.

La cérémonie de remise de prix, tenue à Ottawa, a marqué le début de la Semaine nationale des soins infirmiers et a été l'occasion pour le gouvernement du Canada d'exprimer sa reconnaissance à l'égard des efforts de Joanne Ogden, de TerriLynn Flynn et de Joseph Redhead en tant que professionnels de la santé et en tant qu'intervenants en promotion de la santé.

Chaque année, Santé Canada souligne l'excellence du travail de trois infirmières ou infirmiers dans les communautés inuites et des Premières Nations. Leurs candidatures à ce prix sont soumises par leurs pairs afin de reconnaître leur contribution aux communautés où ils vivent et travaillent. Les lauréats de cette année sont des professionnels de première ligne qui ont démontré leur souci de l'excellence dans la pratique des soins infirmiers grâce à leur bon jugement, à leur professionnalisme, à leur leadership et à l'importance qu'ils accordent à la diversité.

Citation

« Les lauréats du Prix d'excellence en soins infirmiers de Santé Canada de cette année font preuve d'un leadership exceptionnel ainsi que d'un dévouement et d'une passion sans égal à l'égard de leur profession. Je suis fier de féliciter Joanne Ogden, TerriLynn Flynn et Joseph Redhead pour leur contribution à la santé et au bien-être des membres de leurs communautés. »

Joël Lightbound

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

