L'avenir des relations publiques s'annonce radieux à Illuminate 2017







Les meilleurs communicateurs du Canada se réuniront à Kelowna, en Colombie-Britannique, du 28 au 30 mai, afin de faire la lumière sur les fausses nouvelles, le fentanyl, Fort McMurray et bien plus dans le cadre de la Conférence nationale de la SCRP.

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - La Conférence nationale 2017 de la SCRP, Illuminate, aura lieu du 28 au 30 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique. Des centaines de délégués s'y réuniront afin de discuter de l'impact des relations publiques sur les enjeux du jour et dans certains cas, vice versa.

Les sujets étudiés sont entre autres les fausses nouvelles, la crise nationale du fentanyl, les retombées des feux de forêt de Fort McMurray et l'importance de la réconciliation entre le Canada et ses communautés des Premières Nations.

« La Conférence nationale est bien plus qu'une retraite annuelle de développement professionnel. C'est aussi l'occasion pour les membres de la SCRP de discuter des enjeux importants qui affectent à la fois notre industrie et notre pays tout entier, dit Cam McAlpine, ARP, président du Comité consultatif local d'Illuminate 2017. Cette année, nous avions la tâche titanesque de tenter de réparer les dommages causés par la montée des fausses nouvelles, mais grâce aux efforts concertés de délégués passionnés de partout au pays, Illuminate sera un pas important vers un avenir plus radieux pour l'industrie des relations publiques. »

Regroupant 25 sessions distinctes, dont une discussion en plénière afin de développer des stratégies visant à contenir la crise des fausses nouvelles, Illuminate 2017 perpétue la tradition de la SCRP, qui consiste à accueillir des leaders d'opinion en relations publiques et des personnalités publiques internationales qui représentent ses valeurs centrales. Parmi les conférenciers invités précédemment, on retrouve des athlètes olympiques, des journalistes primés, des chefs d'entreprise et le gratin international des communicateurs. Cette année, la programmation propose :

Peter Shankman , de ShankMinds Business Masterminds, qui expliquera pourquoi l'époque où les relationnistes se contentaient de vanter les vertus de leurs clients est révolue, et à quoi ressemblera selon lui l'avenir des relations publiques.

, de ShankMinds Business Masterminds, qui expliquera pourquoi l'époque où les relationnistes se contentaient de vanter les vertus de leurs clients est révolue, et à quoi ressemblera selon lui l'avenir des relations publiques. Mark Ragan , de Ragan Communications Inc., qui présentera à nouveau son atelier sur le journalisme de marque, précédemment offert aux sociétés locales de la SCRP de partout au Canada , au cours duquel les délégués apprendront les principes du journalisme de marque et comment les appliquer efficacement dans leur carrière.

, de Ragan Communications Inc., qui présentera à nouveau son atelier sur le journalisme de marque, précédemment offert aux sociétés locales de la SCRP de partout au , au cours duquel les délégués apprendront les principes du journalisme de marque et comment les appliquer efficacement dans leur carrière. L' Allocution Diana et Charles Tisdall sur les communications mettra en vedette Marie Wilson , Ph.D. , qui discutera de son rôle au sein de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada (VRC), dont la mission consiste à développer une relation mutuellement profitable entre le Canada et ses peuples des Premières Nations fondée sur la confiance, le respect et la réconciliation.

mettra en vedette , qui discutera de son rôle au sein de la Commission Vérité et Réconciliation du (VRC), dont la mission consiste à développer une relation mutuellement profitable entre le et ses peuples des Premières Nations fondée sur la confiance, le respect et la réconciliation. Erica Tao , du ministère du Patrimoine canadien et Perry Bolt , du Secrétariat fédéral Canada 150, souligneront les travaux impliqués dans la création réussie d'une image de marque pour la campagne Canada 150, et comment l'utilisation de consultations en ligne et de la production participative ont suscité une mobilisation d'un océan à l'autre et du nord au sud.

, du ministère du Patrimoine canadien et , du Secrétariat fédéral 150, souligneront les travaux impliqués dans la création réussie d'une image de marque pour la campagne comment l'utilisation de consultations en ligne et de la production participative ont suscité une mobilisation d'un océan à l'autre et du nord au sud. Et bien plus!

« Depuis près de 70 ans, la SCRP se consacre à la pratique éthique des relations publiques et cette année, face aux faits alternatifs et aux fausses nouvelles, nos efforts sont plus importants que jamais, selon Kim Blanchette, ARP, FSCRP, présidente nationale de la Société canadienne des relations publiques. « Avec sa gamme renversante de conférenciers et d'ateliers, la conférence de cette année illustre bien les valeurs que défend la SCRP à titre de principale association de professionnels des relations publiques au Canada. »

Illuminate ne comprendra pas que du sérieux, grâce en partie aux deux maîtres de cérémonie, Jan Enns et Matt Wood, qui détendront l'atmosphère en entraînant les délégués tout au long de la programmation de trois jours. Ces deux membres de la société locale hôtesse Northern Lights, par le mélange unique de leurs deux personnalités, leur expérience professionnelle et leur connaissance de Kelowna comme de la SCRP, constituent le duo idéal pour les délégués, tout au long de la journée et lors des activités de soir, où le plaisir prend toute la place.

De la réception inaugurale du dimanche chez BNA Brewing Co., à l'excursion du lundi au vignoble Summerhill Pyramid Winery, et à la pièce de résistance, le gala annuel des Prix d'excellence, Illuminate 2017 permettra aux délégués de célébrer leurs réussites, renouer avec de vieux amis et rencontrer de nouveaux collègues, tout en profitant de tout ce que cette région parmi les plus belles de tout l'Ouest canadien a à offrir.

Activités pour les médias :

Les représentants des médias peuvent prendre part à #CPRS2017 et avoir l'occasion d'interviewer les conférenciers dans notre salle consacrée aux médias.

La SCRP souhaite remercier ses partenaires pour leur générosité :

CNW, A Cision Company - Partenaire Or : partenaire exclusif des ateliers

Nasdaq - Partenaire Or : Excursion du lundi soir au vignoble Summerhill Pyramid Winery

Argyle Public Relationships MC : Partenaire argent : Réception du gala des Prix d'excellence

: La Presse Canadienne - Partenaire argent : Services de photographie de la conférence

Eureka.cc - Partenaire argent : Allocution du midi du lundi, Peter Shankman

Fifth Story - Partenaire argent : Plénière #AlternativePR

Programme de maîtrise en gestion des communications (MCM) McMaster-Syracuse - Partenaire argent : Allocution Diana et Charles Tisdall sur les communications

Meltwater - Partenaire argent : Réception inaugurale du dimanche soir chez BNA Brewing Co.

NATIONAL Public Relations - Partenaire bronze : Réception du champagne

Leger - Partenaire bronze

Agility PR Solutions - Don en nature

À propos de la SCRP



Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 12:18 et diffusé par :