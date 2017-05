Le gouvernement du Canada investit 142?000 dollars dans le marketing touristique pour des lieux francophones et autochtones dans l'Ouest







SASKATOON, le 8 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé un investissement de 142?000 dollars à l'intention de la Trails of 1885 Association Inc. pour lancer un nouveau site Web qui vise à mieux faire connaître des centres culturels et des lieux historiques francophones et autochtones en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta.

Le projet consistait, entre autres activités, à mettre sur pied une campagne de marketing, à préparer des éléments de signalisation et des documents de promotion bilingues et à prolonger le circuit Trails of 1885 actuel.

Cette initiative de marketing aidera à augmenter le nombre de visiteurs sur les lieux historiques et culturels du circuit en rappelant leur importance dans l'histoire du Canada et en lançant une campagne de marketing, basée sur les évènements ayant fait leur renommée, auprès d'un plus large public en vue des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

La Trails of 1885 Association a été créée en 2007 dans le but de célébrer le 125 e anniversaire de la Rébellion du Nord-Ouest, en 2010. L'association compte plus de 60 organisations membres du Manitoba , de la Saskatchewan et de l' Alberta , y compris des organisations de marketing de destinations provinciales et des lieux historiques nationaux.

anniversaire de la Rébellion du Nord-Ouest, en 2010. L'association compte plus de 60 organisations membres du , de la et de l' , y compris des organisations de marketing de destinations provinciales et des lieux historiques nationaux. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada appuie financièrement le projet par l'intermédiaire de son Initiative de développement économique, qui s'inscrit dans la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés .

. Par son engagement, le gouvernement fédéral garantira la vitalité du bilinguisme dans l'ensemble du Canada , intensifiera la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et fera valoir l'importance et les avantages de nos deux langues officielles dans notre identité nationale.

«?Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'activité économique dans l'Ouest canadien en augmentant le nombre de visiteurs sur ces lieux historiques et culturels francophones et autochtones d'envergure en prévision d'évènements marquants, comme le 150e anniversaire de la Confédération et bien d'autres. Le patrimoine du Canada est façonné par sa diversité et mérite d'être célébré et partagé.?»

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

«?La Trails of 1885 Association est très reconnaissante de la contribution qu'elle a reçue par l'intermédiaire de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Ce financement est essentiel pour lancer des initiatives et du matériel de marketing en français et en anglais qui font la promotion de lieux historiques, d'attractions et d'activités variés et qui relatent les nombreux récits des différentes personnes et cultures à qui nous rendront hommage à l'occasion du 150e anniversaire du Canada.?»

- Celine Perillat, présidente, conseil d'administration, Trails of 1885 Association

