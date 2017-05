Le gouvernement du Canada célèbre un jalon important : l'immeuble d'appartements en copropriété en bois le plus haut en Amérique du Nord







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW/ - Le développement de nouveaux produits et l'élargissement de nos marchés permettront de renforcer le secteur forestier canadien, de créer de nouveaux emplois et de faire profiter les collectivités qui dépendent de l'industrie forestière.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, a participé à la cérémonie d'inauguration du projet Origine, un projet de construction de bois en hauteur dans l'écoquartier de Pointe-aux-Lièvres, à Québec.

Immeuble d'appartements en copropriété en bois le plus haut en Amérique du Nord, le projet Origine comprend une structure en bois de 12 étages surplombant un podium d'un étage construit en béton et stocke 2 065 tonnes de carbone dans son bois. L'immeuble de 41 mètres de hauteur utilise du bois lamellé-croisé comme principal matériau de construction, une technologie qui augmente considérablement les limites techniques pour des bâtiments en bois de grande hauteur.

Dans le cadre de son Initiative de démonstration des bâtiments en bois de grande hauteur, Ressources naturelles Canada a accordé un financement de plus de 1,2 million de dollars à ce projet, entrepris par les promoteurs, le consortium NEB. L'initiative s'inscrit à l'intérieur de la stratégie du gouvernement du Canada de contribuer à élargir le marché nord-américain pour les produits du bois canadien en encourageant l'utilisation du bois dans la construction d'immeubles de hauteur moyenne et élevée, aidant ainsi l'industrie forestière canadienne à préserver des centaines de milliers de bons emplois pour la classe moyenne dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays.

Dans le budget de cette année, un montant supplémentaire de 40 millions de dollars a été consacré à augmenter l'utilisation du bois au Canada. Ces fonds permettront d'entreprendre plus de projets de démonstration d'immeubles en bois de hauteur élevée, de mieux former les praticiens qui conçoivent des bâtiments en bois et de poursuivre l'appui aux modifications des codes afin de garantir une concurrence équitable pour le bois dans les constructions de grande hauteur. Cela permettra au Canada de maintenir son leadership mondial dans la construction d'immeubles et d'autres ouvrages innovateurs en bois.

Ressources naturelles Canada a lancé l'Initiative de démonstration des bâtiments en bois de grande hauteur en collaboration avec le Conseil canadien du bois pour faire l'essai et la démonstration de l'utilisation du bois dans des immeubles plus hauts et plus gros.

L'importance de ces efforts a une fois de plus été clairement démontrée le mois dernier, lorsque le département du Commerce des États-Unis a annoncé des droits compensateurs injustes et punitifs sur les importations de bois d'oeuvre canadien. Ainsi, le ministre Duclos s'est rendu au Royaume-Uni et sur le continent européen le mois dernier dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement du Canada visant à cibler de nouveaux marchés à travers le monde dans un effort concerté pour stimuler les échanges et diversifier nos marchés du bois et des produits du bois dans le cadre de l'économie à croissance propre.

Quelques faits

L'Initiative de démonstration des bâtiments en bois de grande hauteur a également accordé 2,3 millions de dollars à l'Université de la Colombie-Britannique pour la construction d'un bâtiment en bois de grande hauteur, la résidence pour étudiants Brock Commons Tallwood House.

Un bâtiment en bois de grande hauteur est habituellement beaucoup plus léger qu'un bâtiment fait de matériaux traditionnels, ce qui réduit le coût de construction de ses fondations.

L'utilisation de produits du bois peut aider les villes à atteindre leurs objectifs en matière de densité urbaine, tout en réduisant leur empreinte écologique et en atténuant les effets des changements climatiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada se fera un point d'honneur de continuer d'aider le secteur forestier du Canada à innover avec des technologies et des produits créateurs de nouveaux marchés et qu'il défendra avec vigueur les intérêts de l'industrie canadienne du bois d'oeuvre résineux. C'est pourquoi je me suis rendu récemment au Royaume-Uni et sur le continent européen afin de promouvoir le bois et les produits du bois canadien, et c'est pourquoi le ministre Carr ira en Chine en juin avec des leaders du secteur forestier afin de poursuivre sur cette lancée. »

Jean-Yves Duclos

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

