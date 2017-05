Inondations printanières - Le gouvernement du Québec et la Croix-Rouge font appel à la générosité des Québécois







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des inondations historiques qui affectent présentement plusieurs régions du Québec, la Croix-Rouge lance une collecte de fonds spéciale afin de soutenir les citoyens touchés. Le gouvernement du Québec fait les premiers pas en accordant 500 000 $ au Fonds d'aide créé par la Croix-Rouge.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, et la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault, en compagnie du vice-président de la de la Croix-Rouge au Québec, M. Pascal Mathieu.

Citations :

« Les inondations qui sévissent actuellement au Québec sont historiques. Le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'oeuvre et déploient toutes les ressources disponibles pour venir en aide aux sinistrés. Je salue aussi la solidarité et la résilience exemplaires des citoyens - nous sommes avec vous. Plusieurs d'entre eux ont perdu beaucoup durant ces événements, alors je fais appel à tous les Québécois pour donner généreusement à nos concitoyens sinistrés. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Dans les différentes crises qui ont secoué la province, les Québécois ont toujours fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. Aujourd'hui, des milliers de citoyens sont aux prises avec des inondations historiques et nous devons tous mettre l'épaule à la roue pour les aider. C'est pourquoi le gouvernement accorde cette aide supplémentaire aux sinistrés et demande à tous les Québécois et à toutes les Québécoises de faire preuve de générosité. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous remercions le gouvernement du Québec pour ce gage de confiance. Nous voulons également dire aux personnes les plus durement touchées par les inondations que la Croix-Rouge est là pour elles en ce moment et qu'elle sera là pour les accompagner dans leur rétablissement. La collecte lancée aujourd'hui servira à combler des besoins essentiels. Ces besoins peuvent comprendre, par exemple, des réparations de base pour la résidence principale, des besoins pour les enfants et des services personnels. L'aide sera octroyée selon un programme élaboré par la Croix-Rouge, en concertation avec un comité consultatif. »

Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne, Québec

Faits saillants :

Les personnes qui désirent contribuer au Fonds dédié aux inondations au Québec peuvent le faire dès maintenant en se rendant au www.croixrouge.ca ou en téléphonant au 1 800 418-1111.

Le Fonds d'aide qui sera mis en place par la Croix-Rouge sera complémentaire au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents administré par le ministère de la Sécurité publique. À ce jour, 132 municipalités et leurs citoyens sinistrés ont d'ailleurs été déclarés admissibles à ce programme.

www.croixrouge.ca

Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents : www.securitepublique.gouv.qc.ca.

