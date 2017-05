Partenariat avec la Croix-Rouge canadienne - Les magasins Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Marcil et Ace déploient une campagne nationale afin de venir en aide aux victimes des inondations printanières







BOUCHERVILLE, QC, le 8 mai 2017 /CNW/ - Lowe's Canada a mis en oeuvre une campagne à l'échelle nationale avec la Croix-Rouge canadienne et met à contribution son vaste réseau incluant l'ensemble de ses magasins Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Marcil et Ace. Dès aujourd'hui, les clients seront invités, lorsqu'ils paient leurs achats, à verser un don au montant de leur choix aux fonds Inondation Québec 2017 et Inondation Canada 2017, pour aider leurs concitoyens.

Les fonds ainsi recueillis seront remis à la Croix-Rouge canadienne, qui les utilisera pour répondre aux besoins en phase de rétablissement des résidents touchés par les inondations partout au pays. Les sinistrés bénéficieront des sommes amassés dans leur propre province.

