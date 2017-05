44e semaine de la dignité des personnes assistées sociales : Ça prend un revenu social universel garanti!







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres du Front commun des personnes assistées sociales du Québec organisent des activités aux quatre coins du Québec pour faire reconnaître la dignité de chaque être humain, arrêter les coupures à l'aide sociale et revendiquer la mise en place d'un revenu social universel garanti.

Les années 2013, 2015 et 2016 ont toutes été marquées par des coupures importantes à l'aide sociale. « Il y a acharnement sur les personnes à l'aide sociale pour garder leurs revenus très bas et les maintenir en grande pauvreté : cela les empêche de vivre dans la dignité et nuit grandement à leurs chances de vivre une vie selon leurs aspirations et capacités. La société se prive de beaucoup de talents », souligne Yann Tremblay-Marcotte du Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ).

Les personnes assistées sociales et membres du FCPASQ considèrent que tout le monde mérite de vivre dans la dignité et que l'implication de tous et toutes dans la société soit davantage reconnue même si une personne n'est pas salariée. « Les personnes assistées sociales s'impliquent beaucoup dans la société : pour aider un proche, un parent, un enfant. Pour appuyer et donner du temps aux organismes communautaires. Pourtant chaque jour, on entend des préjugés sur ces personnes, alors qu'elles sont actives bénévolement. Ces perceptions doivent changer », affirme Yann Tremblay-Marcotte.

Le FCPASQ est clair : le système d'aide sociale actuel est une atteinte grave aux droits humains et échoue à garantir un revenu suffisant aux personnes vivant toutes formes de précarités. Depuis des années, le FCPASQ réfléchit à une alternative qu'il nomme Revenu social universel garanti. L'idée est simple : garantir un revenu à toute personne sans condition qui permet de sortir du stress constant de la pauvreté.

À l'aube d'un 3e plan de lutte à la pauvreté et du règlement qui précisera le programme Objectif emploi (projet de loi 70), le FCPASQ est ferme : l'augmentation du revenu des personnes assistées sociales doit être une priorité, l'aide sociale doit être inconditionnelle et nous devons avoir de meilleurs services publics.

Les membres du FCPASQ organiseront des activités aux quatre coins du Québec pendant toute la semaine (8 au 12 mai 2017). Toutes les personnes sensibles aux difficultés des personnes à l'aide sociale ou voulant en connaître plus sont invitées à participer aux activités. http://fcpasq.qc.ca/semaine-de-la-dignite/

