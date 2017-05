La Croix-Rouge offre des secours en réponse aux inondations au Canada







OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - La Croix-Rouge sollicite des dons afin de prêter main-forte aux personnes, aux familles et aux collectivités aux prises avec les inondations qui touchent présentement le Québec et plusieurs autres provinces canadiennes. Des milliers de personnes ont déjà été contraintes de quitter leur domicile et la situation continue d'évoluer dans l'ensemble du pays.

LA SITUATION EN BREF

La Croix-Rouge vient en aide aux sinistrés touchés par les inondations au Québec, en Ontario , en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. L'organisation surveille l'évolution des conditions météorologiques et se tient prête à intensifier ses efforts si la situation venait à se détériorer.

Au Québec, les équipes de la Croix-Rouge sont à l'oeuvre dans 25 régions touchées par les inondations, dont les municipalités qui ont dû décréter l'état d'urgence. Elles soutiennent les opérations dans 12 centres d'accueil et d'information, venant ainsi en aide à plus de 1 400 sinistrés.

En Ontario , la Croix-Rouge vient en aide à cinq municipalités et se tient prête à étendre son appui à d'autres municipalités, au besoin. Les équipes de la Croix-Rouge prêtent également assistance aux personnes touchées par les inondations dans le cadre du programme d'intervention en cas de sinistres individuels, qui permet d'offrir des vivres, des vêtements, un hébergement et d'autres services de première nécessité pendant une période de 72 heures.

La Croix-Rouge a stocké des fournitures à divers endroits stratégiques au pays et dispose d'un bassin de bénévoles dûment formés qu'elle peut rapidement dépêcher sur les lieux de la catastrophe, au besoin.

L'AIDE DES CANADIENS

Les Canadiens qui souhaitent appuyer l'intervention de la Croix-Rouge peuvent faire un don au fonds « Inondations printanières » par l'un des moyens suivants :

en ligne en se rendant sur le site www.croixrouge.ca;

par téléphone en composant le 1 800 418-1111;

en communiquant avec leur bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

Les Canadiens auront l'option de destiner leurs dons :

spécifiquement à l'intervention en cours au Québec;

aux opérations dans l'ensemble du pays afin d'acheminer l'aide là où les besoins se font les plus criants. Autrement dit, ces fonds serviront à offrir des services essentiels dans les régions du Canada les plus durement touchées par la catastrophe.

Les dons faits à la Croix-Rouge permettront de venir en aide aux personnes, aux familles ainsi qu'aux collectivités en entier qui sont présentement touchées par la crue printanière. La nature des services dépendra des besoins qui seront recensés dans les régions sinistrées alors que nous collaborons avec les autorités locales. La Croix-Rouge peut notamment fournir une aide alimentaire, des vêtements, de l'hébergement ainsi qu'un soutien au rétablissement sous forme d'articles de nettoyage ou d'appui financier afin d'aider les sinistrés à couvrir le coût des réparations et du remplacement des meubles. Dans le cadre de cette intervention, la Croix-Rouge travaillera de concert avec les gouvernements provinciaux et municipaux afin de s'assurer que les fonds amassés servent à offrir des services complémentaires aux programmes d'aide gouvernementaux.

CITATIONS

« Depuis le début des inondations, la Croix-Rouge est à l'oeuvre dans les collectivités sinistrées et travaille en étroite collaboration avec tous les échelons du gouvernement afin de coordonner les efforts de secours et de venir en aide à ceux qui en ont besoin », a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne.

RESSOURCES UTILES

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

