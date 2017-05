Sommet éducation à la petite enfance, un succès







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) félicite les organisateurs du Sommet sur l'éducation à la petite enfance. Ce Sommet aura permis de regrouper les principaux acteurs travaillant au sein des services de garde éducatifs au Québec ou les supportant. Au fil des ans, notre réseau des services de garde est devenu un acteur important dans sa vocation de permettre la conciliation famille-travail pour les jeunes familles et dans sa fonction éducative auprès de nos 0-5ans.

Nous appuyons le fort consensus sur la nécessité de renforcer le rôle éducatif de nos services de garde en favorisant le rehaussement de la qualité des services et la formation des éducatrices. Cette priorité est d'autant plus importante qu'elle vient épauler le fait que les parents demeurent les premiers éducateurs de leurs enfants ou, en d'autres mots, le premier maillon du continuum éducatif tel que souhaité par les participants au Sommet. En ce sens, nous souhaitons que les interactions entre la famille et les éducateurs et celles entre les enfants et les éducateurs soient au coeur des changements qui découleront de ce sommet en particulier dans les évaluations futures de la qualité de ces services.

La diversité et l'accessibilité des services éducatifs à la petite enfance, incluant les maternelles 4 ans, sont des atouts pour les familles. Les services doivent profiter à tous et à toutes. Il est important de redoubler d'efforts afin de rejoindre les jeunes qui pourraient bénéficier le plus de ces ressources favorisant leur développement. La COFAQ croit en la complémentarité entre les différents services à la famille et les services éducatifs et que cette complémentarité constitue une solution gagnante pour l'avenir de nos jeunes. En ce sens, les organismes communautaires famille ont leur place au sein du continuum éducatif.

La COFAQ a, comme plusieurs autres intervenants de l'assemblée des partenaires, réaffirmé la nécessité d'une politique familiale globale défendue par un ministère de la Famille influent au sein du gouvernement du Québec. Cette vision famille est un atout pour le développement des services éducatifs.

SOURCE Confédération des organismes familiaux du Québec

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 10:53 et diffusé par :