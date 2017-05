YWCA Canada accueille une nouvelle leader dynamique pour diriger la plus ancienne organisation de services polyvalents pour les femmes







Maya Roy prend ses fonctions en tant que Présidente directrice générale de YWCA Canada le 15 mai 2017

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - YWCA Canada, la plus ancienne et la plus grande organisation de services polyvalents pour les femmes au pallier national est très ravie d'annoncer la nomination de sa nouvelle Présidente directrice générale. Maya Roy assume ses fonctions au Bureau national de YWCA Canada à Toronto le 15 mai 2017.

« Nous sommes ravies d'accueillir Maya Roy », a déclaré Rebecca Coughlin, présidente du Conseil d'administration de YWCA Canada. « C'est une leader novatrice, passionnée et expérimentée dont l'engagement envers l'équité genrée repose sur sa propre expérience professionnelle et personnelle. Sa vision de ce que les femmes peuvent accomplir émane directement de son travail et de ses réalisations antérieurs. Sa compréhension à la base des problèmes qui affectent les femmes est un atout énorme pour notre travail visant à créer un mouvement inclusif ».

Mme Roy est une spécialiste de la diversité avec 20 ans d'expérience dans divers secteurs du développement des politiques publiques, la santé publique, l'éducation des adultes et le travail social. Elle possède une vaste expérience auprès des communautés marginalisées et défavorisées et a travaillé à l'échelle internationale avec des ONG pour soutenir les droits de la personne et la prévention de la violence. Plus récemment, elle a été directrice générale de Newcomer Women's Services Toronto, où elle a occupé le poste depuis plus de 7 ans. Mme Roy est lauréate du Prix CASSA Gender Advocate de 2013 et du Prix Vital People de Toronto Community Foundation en 2014.

L'arrivée de Mme Roy signale un nouveau chapitre dans le travail en cours de YWCA Canada pour construire un pays qui oeuvre pour toutes les femmes. En utilisant une lentille féministe intersectionnelle, le travail en matière de plaidoyer de YWCA Canada vise à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles; mettre en place des services de garde nationaux à prix abordable; atteindre l'égalité économique; et mettre fin à l'itinérance des femmes et des filles.

Mme Roy déclare: « Mon objectif est de développer le travail essentiel sur lequel YWCA Canada a été fondée. Je suis entrée dans ce travail parce que je peux en témoigner que j'ai fait face aux barrières qui font taire les voix des femmes et des filles et les empêche de s'engager dans des occasions de leadership. J'ai consacré ma vie à défendre l'équité genrée tant au niveau local qu'international. Engager et soutenir les femmes de diverses communautés, contextes, et identités au niveau national est une opportunité incroyable. Je suis impatiente de collaborer avec nos 32 associations membres pour développer et renforcer le mouvement YWCA au Canada; afin de construire une société juste et inclusive pour toutes les femmes ».

YWCA Canada accueille le leadership de Mme Roy avec grand enthousiasme pour réaliser notre vision d'améliorer et d'autonomiser les vies de toutes les femmes et de toutes les filles du Canada.

À propos de YWCA Canada:

YWCA Canada est la plus ancienne et la plus grande organisation nationale de services polyvalents pour les femmes. Nos 32 associations membres à travers le pays servent des femmes et des filles dans neuf provinces et deux territoires. YWCA Canada est le principal fournisseur de refuges pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Pour plus de renseignements, visitez www.ywcacanada.ca, trouvez-nous sur Twitter @YWCA_Canada ou sur www.facebook.com/ywcacanada.

