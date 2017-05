Spread Networks et Seaborn s'associent pour fournir SeaSpeedtm: le premier trajet dédié de système de câbles sous-marins à très faible latence du Brésil







Spread Networks est le partenaire exclusif du système de câbles le plus rapide entre Carteret, au New Jersey et BM&F Bovespa

BOSTON, le 8 mai 2017 /CNW/ - Seaborn Networks (Seaborn), un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles de fibre optique sous-marins, a annoncé aujourd'hui que Spread Networks est le partenaire exclusif du réseau de Seaborn pour les ventes du secteur d'analyse verticale sur le Seabras-1 entre le New Jersey et São Paulo. Ceci comprend les ventes de SeaSpeedtm, une solution brevetée à très faible latence (ULL) de Seaborn qui fournit le canal à plus faible latence en Carteret, au New Jersey et l'opérateur boursier BM&F Bovespa à São Paulo, au Brésil.

« Nous sommes très ravis de prendre part à l'engagement de Seaborn envers les solutions ULL offrant la qualité optimale », a déclaré M. Dan Spivey, fondateur et PDG de Spread Networks. « En tant que fournisseur de câbles de fibre optique à très faible latence de Chicago à New York, nous occupons une position idéale pour offrir aux clients du secteur financier un canal homogène de très faible latence, entre les services d'ondes d'un marché à l'autre entre les centres financiers des É.-U. et le Brésil. »

Seabras-1 est le seul système direct point-à-point de câbles de fibre optique sous-marins entre la région métropolitaine de New York et la région métropolitaine de São Paulo. Seaborn est le développeur, propriétaire et exploitant de Seabras-1. Le système était en cours de développement pendant plus de cinq ans, dont le coût du projet total s'élève à plus de 520 millions de dollars américains.

« Étant donné notre relation historique avec Spread Networks et leur rôle de leadership dans le secteur de solutions ULL, nous les accueillons à titre de partenaire pour assurer une collaboration sur le système de câbles sous-marins le plus avancé sur le plan technologique entre les É.-U. et le Brésil », a précisé M. Larry Schwartz, président et PDG de Seaborn. « Notre produit breveté SeaSpeed représente la première solution ULL entre Carteret à Bovespa doté d'une conception sous-marine à l'intention de l'industrie financière. »

Les circuits seront activés sur Seabras-1 pour l'industrie financière en juillet 2017.

À propos de Spread Networks

Spread Networks, un fournisseur privé de télécommunications, a bâti un réseau de câbles de fibre optique sur le trajet le plus court possible connectant New York à Chicago, établissant ainsi un nouveau standard en matière de latence, de diversité et de fiabilité. Spread Networks fournit à sa clientèle un réseau de pointe de câbles de fibre optique diversifié et sécurisé afin de permettre la transmission de données le plus fidèlement possible à la vitesse réelle de la lumière par le biais de fibre optique.

À propos de Seaborn Networks

Seaborn Networks est un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles de fibre optique sous-marins indépendants, notamment Seabras-1 entre New York et São Paulo (pour qui une date d'engagement de mise en service est prévue pour juin 2017) et du système ARBR entre São Paulo et Buenos Aires (dont la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre de 2018).

