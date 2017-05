Le premier vol nord-américain avec passagers de l'avion CS300 donne des ailes à la Société pour les enfants handicapés du Québec







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui avaient lieu les premiers vols passagers de l'avion CS300 en Amérique du Nord. Effectués dans le cadre d'une activité-bénéfice, ces vols ont rapporté 117 500 $ à la Société pour les enfants handicapés du Québec (SEHQ). Les fonds amassés permettront à la SEHQ d'investir dans ses différents services de soutien aux enfants vivant avec un handicap et à leurs parents.

L'activité de levée de fonds comprenait deux vols à bord de l'appareil CS300 gracieusement prêté par Bombardier pour l'événement. Le premier vol a parcouru le ciel de la région métropolitaine et des Laurentides avec à son bord un groupe d'enfants en situation de handicap et d'employés de Bombardier ayant participé à la conception et à la fabrication du C Series. Le deuxième vol a transporté pour un aller-retour mémorable entre Montréal et Québec une centaine de passagers ayant fait un généreux don à la Société pour les enfants handicapés du Québec par l'achat de leur billet au prix de 1 000 $. Eric Boyko, Martin Cauchon, Mitch Garber, Nathalie Hamel et Daniel Johnson comptaient parmi les passagers de ce vol.

« Cette journée spéciale a fait vivre un moment très précieux à un groupe d'enfants handicapés. Nous sommes heureux de cette collaboration unique avec Bombardier et nous disons un grand merci à tous les donateurs qui ont pris part à l'activité », a dit Jean R. Fabi, porte-parole de la SEHQ.

« Nous sommes très fiers d'avoir pu partager notre passion pour l'aéronautique avec les enfants, tout en contribuant à la mission essentielle de la Société pour les enfants handicapés du Québec, a dit Pierre Beaudoin, président exécutif du conseil d'administration de Bombardier. Je tiens à remercier tous nos employés qui ont donné de leur temps pour faire de cet événement un grand succès. »

Il s'agissait de la première fois que cet avion du C Series transportait des passagers en Amérique du Nord. Pour sa part, Air Canada a collaboré au succès de l'événement en tant que partenaire majeur avec une contribution de 25 000$ à la Société pour les enfants handicapés du Québec.

Des images de la journée sont disponibles ici : http://www.apogeesc.com/sehq_cs300

À propos de la Société pour les enfants handicapés du Québec

Depuis sa fondation en 1930, la Société pour les enfants handicapés du Québec accompagne les jeunes vivant avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Elle appuie également les parents dans leurs efforts à apporter toute l'aide, l'attention et le soutien dont leur enfant a besoin. Plus de 10?000 personnes ont pu bénéficier du soutien de la Société pour les enfants handicapés du Québec grâce à ses différents services : le Camp Papillon, le Camp les Bosquets, le Camp St-Pat's, la Garderie Papillon, la Résidence Papillon, le Camp de jour Papillon, le Centre de Stimulation et le Carrefour Papillon. www.enfantshandicapes.com

À propos des avions C Series

Les avions C Series sont les seuls avions optimise?s pour le segment de marche? des appareils de 100 a? 150 places, ce qui est a? la base de leur proposition e?conomique et de leurs performances exceptionnelles, ouvrant de nouvelles possibilite?s à l'exploitation d'avions monocouloirs. Les avions C Series sont construits par la Socie?te? en commandite Avions C Series, filiale du secteur d'activite? Bombardier Avions commerciaux de Bombardier inc.

