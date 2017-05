Le gouvernement du Canada met à l'essai de nouvelles méthodes de gestion du spectre sans fil







Le ministre de l'Innovation inaugure un laboratoire de recherche qui exploite les mégadonnées pour surveiller l'utilisation du spectre

OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada exploite la puissance des mégadonnées en vue d'utiliser plus judicieusement le spectre sans fil, à savoir les ondes radioélectriques servant entre autres à la télédiffusion et à la radiodiffusion ainsi qu'aux services téléphoniques et de transmission de données pour téléphones intelligents.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle du Centre d'analyse de mégadonnées, le laboratoire d'innovation en communications sans fil du gouvernement au Centre de recherches sur les communications à Ottawa.

Unique en son genre, ce laboratoire recueille et analyse des quantités considérables de données sur le spectre sans fil au Canada, une ressource publique réglementée par le gouvernement.

Les recherches réalisées au Centre d'analyse de mégadonnées permettront au gouvernement de préciser les possibilités d'exploitation d'ondes radioélectriques inutilisées du spectre sans fil pour assurer la fiabilité et l'accessibilité des réseaux sans fil sur lesquels comptent les Canadiens, quel que soit le volume de trafic de données.

Le spectre est une ressource limitée, en raison surtout de la croissance soutenue et exponentielle du trafic sur les réseaux sans fil. L'omniprésence des téléphones intelligents et des autres appareils sans fil a entraîné la montée en flèche des quantités de données transmises sur les réseaux sans fil. C'est pourquoi le gouvernement investit dans les technologies et les infrastructures qui permettront au Canada de tirer le meilleur parti du nombre restreint de fréquences disponibles du spectre sans fil.

Les recherches réalisées au Centre d'analyse de mégadonnées peuvent avoir des applications non seulement dans le domaine des télécommunications, mais dans bien d'autres secteurs de l'économie. Les technologies permettant la gestion dynamique du spectre sans fil peuvent servir pour les véhicules et d'autres systèmes connectés utilisant de l'équipement de pointe et des capteurs et des logiciels en réseau, autrement dit pour l'Internet des objets.

Citations

« Afin de tirer pleinement parti de leurs téléphones intelligents, tablettes, téléviseurs et radios, les Canadiens comptent sur l'utilisation judicieuse du spectre sans fil. Il est impossible de créer plus de spectre sans fil, mais nous pouvons mieux l'utiliser. À cette fin, il nous faut comprendre exactement comment et où il est utilisé. Nous devons savoir, en temps réel, quelles sont les ondes radioélectriques inutilisées qui peuvent être mises à profit. Les mégadonnées sont un facteur clé pour le déterminer. Les renseignements utiles qui s'en dégagent nous permettront de prévoir où se trouve la capacité excédentaire à tout moment. Les travaux de recherche du Centre d'analyse de mégadonnées sont susceptibles de transformer non seulement l'industrie des télécommunications, mais tous les secteurs de l'économie. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le Centre de recherches sur les communications est honoré de la présence du ministre Bains pour marquer l'ouverture officielle du Centre d'analyse de mégadonnées, le premier laboratoire de visualisation en son genre du gouvernement. L'analyse de mégadonnées, l'infonuagique, l'information issue de la production participative, la fusion de données et la visualisation à la fine pointe de la technologie permettent aux chercheurs du Centre de procéder au traitement de mégadonnées de façon tout à fait inédite pour favoriser la gestion durable du spectre et stimuler l'innovation au Canada. »

-- Le président du Centre de recherches sur les communications, Jean Luc Bérubé, Ph. D.

« Le Canada est privilégié, car Innovation, Sciences et Développement économique Canada met tout en oeuvre pour rehausser les avantages de notre infrastructure sans fil, laquelle est d'une importance de plus en plus cruciale. La société Cognitive Systems est ravie de sa collaboration avec le Centre de recherches sur les communications, un organisme de recherche de calibre mondial, pour mieux comprendre et surveiller le spectre afin d'en assurer l'utilisation et le développement efficaces. Nos travaux avec le CRC et la possibilité d'utiliser des installations telles que le Centre d'analyse de mégadonnées contribuent au développement et à la mise à l'essai de la technologie de capteurs d'avant-garde de notre entreprise. »

-- Le président et chef de la direction de Cognitive Systems Corp., Hugh Hind

Les faits en bref

Par spectre sans fil, on entend les ondes radioélectriques invisibles servant entre autres à la télédiffusion et à la radiodiffusion ainsi qu'aux services téléphoniques et de transmission de données pour téléphones intelligents.

Le Centre de recherches sur les communications mène des travaux de calibre mondial visant l'utilisation optimale du spectre sans fil pour les services mobiles de la prochaine génération.

Le Centre d'analyse de mégadonnées est une installation de recherche spécialisée dans la collecte, l'analyse et la visualisation de données sur le spectre sans fil au pays.

Les installations du Centre d'analyse de mégadonnées peuvent être utilisées par d'autres ministères et dans le cadre de projets de collaboration avec les milieux industriels et universitaires.

Document d'information

Centre de recherches sur les communications

Favoriser le futur du numérique au Canada :

les projets d'innovation menés par le gouvernement stimulent l'innovation canadienne

Au Centre de recherches sur les communications (CRC) à Ottawa, les scientifiques aident le Canada à devenir l'un des meilleurs pays au monde au chapitre de la gestion des ondes du spectre, qui appuient les innovations de l'industrie du sans-fil. Le CRC est le laboratoire de recherche-développement en télécommunications sans fil avancées du gouvernement. Cet organisme de recherche spécialisé relève d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le ministère qui est responsable de la réglementation dans le domaine des télécommunications. Les études des chercheurs du CRC portent notamment sur certaines des idées les plus avant-gardistes au monde concernant la gestion du spectre, y compris les données volumineuses, l'analytique en nuage, l'intelligence artificielle et la visualisation à la fine pointe. Leurs chercheurs visent principalement à mieux comprendre comment cette ressource critique est utilisée aujourd'hui et à trouver des moyens novateurs pour l'utiliser encore mieux.

Le CRC appuie ISDE en menant des recherches qui visent à répondre aux besoins du Canada en matière d'innovation, afin que les Canadiens puissent participer à une économie numérique moderne, qui fait place de plus en plus au sans-fil.

Les recherches du CRC :

fournissent à ISDE l'information fondée sur des faits nécessaire pour l'élaboration des politiques et des règlements et pour faire en sorte que les Canadiens bénéficient de l'utilisation du spectre.

contribuent à apporter des solutions aux enjeux à court terme auxquels doivent faire face ISDE et d'autres ministères gouvernementaux dans le domaine des télécommunications sans fil, notamment la Défense nationale, Recherche et développement pour la Défense Canada et Sécurité publique Canada .

La recherche au CRC porte principalement sur trois domaines :

Maîtriser l'environnement des radiofréquences -- Comment la technologie peut fournir des connaissances dynamiques en temps réel sur le spectre pour favoriser une gestion plus efficace et plus durable de celui-ci.

Favoriser une meilleure utilisation du spectre -- Quelles techniques peuvent être utilisées pour appuyer un volume plus élevé de télécommunications sans fil sur le spectre déjà surchargé, de manière à permettre le déploiement du 5G et des applications comme les véhicules autonomes et l'Internet des choses.

Briser la barrière fréquentielle -- Comment nous pouvons, grâce à la recherche, exploiter des bandes de fréquences beaucoup plus élevées pour répondre aux besoins croissants des services mobiles, augmenter les bandes de spectre disponibles et favoriser l'utilisation de portions du spectre autrefois jugées inutilisables pour les communications mobiles large bande.

La recherche menée au CRC contribue notamment aux percées de calibre mondial visant à améliorer la couverture 5G, ce qui aidera à faire du Canada un chef de file dans ce dossier et à attirer des entreprises novatrices et favorisera le développement d'applications au Canada. Reconnu comme un leader par l'industrie et les organes de réglementation du monde entier, le CRC aidera le Canada à demeurer à l'avant-plan de l'économie du numérique sans fil au moyen de la collaboration avec l'industrie, le milieu universitaire et d'autres ministères gouvernementaux.

