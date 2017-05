Les chercheurs de l'UQAM au Congrès de l'Acfas le mercredi 10 mai 2017







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Voici plusieurs communications d'intérêt public choisies parmi les interventions des quelque 375 chercheurs de l'UQAM participant au 85e Congrès de l'Acfas, ce mercredi 10 mai . Cet événement a lieu à l'Université McGill.

Parmi les sujets du jour : pesticides et politique, le modèle québécois et la mort, contaminants et santé mentale, une recette pour la persévérance scolaire.

Pesticides et politiques publiques : enjeux, impacts, alternatives et transition

Louise VANDELAC, Marie-Hélène BACON, Sébastien PÉTRIE, Rémi GAGNON, Paméla PRUD'HOMME

Des chercheurs s'inquiètent du déni systématique des méfaits des pesticides par les fabricants et de leurs entraves à leur restriction. Le Canada et le Québec sous-estimeraient les dangers de ces dérives.

8 h 40

Bâtiment Burnside Hall, local : BH-1B24

Colloque 618

L'apprentissage d'une langue autochtone par des adultes

Jimena TERRAZA

Les derniers recensements démontrent un nouvel intérêt pour un apprentissage des langues autochtones à l'âge adulte afin de renouer avec une langue maternelle qui n'a pu être transmise dans le contexte familial.

9 h 30

Bâtiment Leacock, local : (L) 210

Colloque 602

L'impact des perceptions du marketing innovant sur l'expérience des visiteurs

Laurence BOYER-TURP, Marc-Antoine VACHON

Une enquête menée auprès de plus de 600 visiteurs d'un site touristique majeur montre que des approches innovantes en marketing ont un impact positif.

10 h

Bâtiment Burnside Hall, local : BH-1120

Domaine de recherche 403

« Assez! C'est assez! » : quand le fournisseur refuse l'intimidation du client

Benoit BOURGUIGNON, Harold BOECK

L'enquête montre que les fournisseurs (comme un producteur de fraises) ont plus de chances de dire non à un client (comme une chaîne d'épicerie) lorsque leur marge bénéficiaire n'est plus vraiment intéressante et s'ils peuvent se tourner vers d'autres clients.

10 h 30

Bâtiment Burnside Hall, local : BH-1120

Domaine de recherche 403

Exposition aux contaminants environnementaux et troubles de santé mentale

Dave SAINT-AMOUR

On y dévoilera les premiers résultats de recherche très prometteurs, basés sur des marqueurs biologiques, obtenus auprès de personnes souffrant de troubles de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur et de la personnalité ainsi que les psychoses.

11 h 15

Bâtiment Leacock, local : L-110

Colloque 104

La mort « donnée » : ultime stade de la « gratuité » du modèle québécois

Christian SAINT-GERMAIN

Les Québécois seraient-ils en train de rêver de mort assistée en attendant la mort de leur nation?

14 h

Bâtiment Trottier, local : T-2110

Colloque 307

Silence, on cuisine : produire des capsules vidéo sur l'alimentation en secondaire 3

Christine THOER, Rym BENZAZA, et al.

Ce type de vidéo produit une forte mobilisation des étudiants. Une recette pour la persévérance scolaire?

15 h

Bâtiment Wong, local : W-1020

Colloque 609

