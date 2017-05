KINESIQ POURSUIT SA LANCÉE COMMERCIALE AVEC ACTION SPORT PHYSIO







Le plus grand réseau d’expert en réadaptation physique et médecine sportive au Québec offrira la solution KINÉ-SIM à ses clients

Granby, Qc, le 5 mai 2017 – KINESIQ, concepteur et manufacturier du premier appareil d’exercice d’équilibre et d‘amélioration des capacités motrices, dédié à la réadaptation et au maintien de l’autonomie fonctionnelle, est fier d’annoncer que son appareil d’exercices d’équilibre KINÉ-SIM est maintenant à la disposition des patients de la clinique Action Sport Physio de Vaudreuil, et ce, afin de s’ajouter aux traitements déjà offerts.

En plus d’offrir ses services de physiothérapie, Action Sport Physio se spécialise également en médecine sportive, destinée tant aux athlètes d’élite qu’à la population en général. L’ajout du KINÉ-SIM permettra d’apporter un soutien lors du retour à l’entraînement suite à une blessure sportive que ce soit au dos, à la hanche, au genou ou à la cheville. De plus, il sera également utilisé auprès de la clientèle fragilisée et ayant des problèmes d’équilibre.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui d’Action Sport Physio, premier regroupement de cliniques de médecine sportive au Québec. Les blessures sportives représentent un autre créneau à fort potentiel pouvant bénéficier de la technologie développée par KINESIQ.» a déclaré M. Lukas Dufault, président de KINESIQ.

D’ajouter Maxime Besner, vice-président chez Action Sport Physio Vaudreuil, « En tant que physiothérapeute et pratiquant moi-même plusieurs sports, je suis impatient d’utiliser le KINÉ-SIM avec mes patients. Cet appareil d’exercices servira à diverses clientèles, que ce soit les personnes à risque de chute, âgées, ayant des troubles neurologiques ainsi que pour des traitements suite à une blessure sportive ou un accident de travail. C’est définitivement un atout dans l’optique d’aider nos patients à redevenir comme avant! »

« En tant que premier regroupement de cliniques de médecine sportive à offrir à la population active du Québec des services de physiothérapie du calibre de ceux offerts à des athlètes de haut niveau, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des outils innovant tel que les appareils de KINESIQ et de pouvoir en faire bénéficier nos patients » a mentionné Alain Scheldeman, président de Action Sport Médecine International, franchiseur du groupe.

À propos d’Action Sport Physio

Les cliniques de médecine sportive Action Sport Physio sont reconnues pour l’efficacité de leurs traitements et les résultats qui en découlent. Grâce à ses nombreuses cliniques réparties à travers la province, tous ont accès à un réseau de plus de 350 professionnels de la réadaptation et de la santé, assurant ainsi une qualité de soins selon les plus hauts standards. Spécialisées depuis 30 ans en physiothérapie et en médecine sportive, les cliniques offrent une gamme complète de services multidisciplinaires tant pour les athlètes que pour la population en général. Pour plus d’informations, visitez le www.actionsportphysio.com.

À propos de KINESIQ INC.

KINESIQ conçoit, assemble et commercialise des appareils médicaux intégrants des technologies provenant du milieu de la simulation et qui sont destinés au marché de la réadaptation physique et neurologique ainsi qu’au maintien de l’autonomie fonctionnelle. Les appareils permettent la réadaptation des membres inférieurs suite à une blessure, l’amélioration de l’équilibre et des réflexes. Ils ont également été conçus pour être intégrés dans des programmes de prévention des chutes. L’objectif principal de KINESIQ est de fournir une assistance afin d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes, qu’ils soient en début de fragilité, fin de vie ou atteints de maladies dégénératives. Pour plus de détails, visitez le www.kinesiq.com

