Plus de 10 M$ pour la rénovation des écoles dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue - Le ministre Luc Blanchette et le député Guy Bourgeois lancent la saison des travaux de l'été 2017

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - De nouveaux investissements gouvernementaux totalisant 10,3 millions de dollars seront réalisés au cours de l'année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de l'ensemble des écoles de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Au total, 39 bâtiments seront rénovés grâce aux sommes accordées par le Gouvernement du Québec.

M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, ont fait cette annonce au nom de M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, lors de son passage à l'école Notre-Dame-de-Grâce, pavillon Monseigneur-Pelletier. Cette école recevra une aide financière de 421 866 $ pour le remplacement des portes extérieures et la réfection des fenêtres. Le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, a annoncé en parallèle les projets réalisés dans sa circonscription.

Les investissements prévus dans le cadre des mesures ordinaires et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de la région d'effectuer 61 projets de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, citons la mise aux normes de bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires; et l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Voici la répartition du soutien financier :

Commission scolaire Investissement Nombre de projets CS Harricana 1,8 M$ 15 CS du Lac-Abitibi 2,6 M$ 18 CS du Lac-Témiscamingue 1,1 M$ 4 CS de l'Or-et-des-Bois 2,2 M$ 11 CS de Rouyn-Noranda 2,2 M$ 11 CS Western Québec 0,4 M$ 2 Total 10,3 M$ 61

Citations :

« Je réitère l'importance de doter le Québec des écoles les plus belles et les plus attrayantes. Les écoles fermées ou en mauvais état sont inacceptables. Nous devons offrir des environnements sains, sécuritaires et stimulants aux élèves qui les fréquentent. Je suis convaincu que l'amélioration de leur milieu de vie favorisera leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite éducative. L'annonce d'aujourd'hui pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue est un autre geste concret qui vise directement la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel travaillant dans les écoles québécoises. »

M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les mesures prises pour prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les bâtiments scolaires sont très importantes, puisqu'elles permettent de planifier les travaux à venir et de les entreprendre au moment opportun. L'aide financière accordée cette année servira à réaliser les travaux jugés prioritaires. Rappelons-nous qu'investir dans les écoles est un choix porteur d'avenir. »

M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« L'éducation est une priorité pour notre gouvernement, qui désire soutenir la réussite éducative pour nos enfants. Grâce à cet investissement majeur dans les écoles de notre région, nous permettrons à nos élèves d'évoluer dans un environnement sain, sécuritaire et stimulant, ce qui favorisera, j'en suis certain, leurs apprentissages et leur motivation. »

M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

Faits saillants :

Le 24 mars dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de mise aux normes de leurs établissements en 2016?2017. Près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires seront mis en oeuvre grâce à cette somme.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour cette année seulement, l'annonce d'aujourd'hui porte à plus de 1,058 milliard de dollars le montant prévu en maintien d'actifs pour, notamment, rénover les écoles du Québec, en plus d'un montant de 553 millions de dollars permettant de construire des écoles (mesure Ajout d'espace) dans chacune des régions du Québec.

ANNEXE

Le soutien financier est réparti comme suit parmi les écoles :

Établissement/ Commission scolaire Investissement Projet Centre Le Tremplin/CS du Lac-Témiscamingue 66 214 $ Remplacement du système d'intercommunication, d'alarme anti-intrusion et d'alarme incendie École Saint-Louis/ CS du Lac-Témiscamingue 178 490 $ Réfection de l'enveloppe du bâtiment École Rivière-des-Quinze/CS du Lac-Témiscamingue 862 324 $ Installation d'un système de ventilation École Notre-Dame-de-

Grâce, pavillon

Monseigneur-

Pelletier/CS de Rouyn-

Noranda 421 866 $ Remplacement des portes extérieures et réfection des fenêtres École Entre-Lacs/CS de Rouyn-Noranda 216 473 $ Remplacement des fenêtres École de Granada/CS de Rouyn-Noranda 100 000 $ Réfection de la toiture École Kinojévis/CS de Rouyn-Noranda 75 000 $ Remplacement de l'épurateur des eaux usées École des Kekeko/CS de Rouyn-Noranda 115 000 $ Réfection de la toiture Centre administratif/CS de Rouyn-Noranda 120 000 $ Rénovation et mise aux normes d'une entrée Complexe La Source-Polymétier/CS de Rouyn-Noranda 935 967 $ Remplacement des fenêtres Centre Élisabeth-Bruyère/CS de Rouyn-Noranda 85 000 $ Rénovation des salles de toilettes École Saint-Bernard/CS de Rouyn-Noranda 150 000 $ Rénovation des salles de toilettes Résidence/CS Harricana 41 145 $ Réfection du parement de maçonnerie École Christ-Roi/CS Harricana 21 652 $ Remplacement d'un système de retenue magnétique sur les portes d'issue et réaménagement d'espaces École Notre-Dame-des-Écoles/CS Harricana 130 000 $ Réfection de la toiture Pavillon de la Foresterie/CS Harricana 230 000 $ Remplacement du système de chauffage et imperméabilisation et drainage de la fondation Carrefour du savoir Harricana/CS Harricana 585 000 $ Réfection de la toiture et du parement de maçonnerie et automatisation, remplacement et optimisation des contrôles École polyvalente de la Forêt/CS Harricana 566 354 $ Remplacement de l'entrée d'eau et du réseau de conduits d'eau domestique et réfection de la toiture École secondaire Natagan/CS Harricana 69 696 $ Remplacement des unités de ventilation Entrepôt de foresterie/CS Harricana 136 000 $ Remplacement du système de chauffage École Louis-Querbes/CS de l'Or-et-des-Bois 563 997 $ Rénovation des salles de toilettes et des fenêtres École Notre-Dame-du-Rosaire/CS de l'Or-et-des-Bois 375 000 $ Réfection des murs extérieurs École Notre-Dame-de-l'Assomption/CS de l'Or-et-des-Bois 225 000 $ Réfection des finis intérieurs École Saint-Sauveur/CS de l'Or-et-des-Bois 258 466 $ Réfection des finis intérieurs École Saint-Joseph/CS de l'Or-et-des-Bois 250 000 $ Réfection et mise aux normes des puits d'escaliers d'issue Polyvalente Le Carrefour/CS de l'Or-et-des-Bois 70 000 $ Réfection de la toiture École secondaire Le Tremplin/CS de l'Or-et-des-Bois 200 000 $ Réfection de la piscine École secondaire La Concorde/CS de l'Or-et-des-Bois 300 000 $ Réfection du système de ventilation Centre de formation générale Le Retour/CS du Lac-Abitibi 125 000 $ Consolidation de la charpente et rénovation des salles de toilettes Cité étudiante Polyno/CS du Lac-Abitibi 530 000 $ Réfection des murs de fondation, remplacement du

rideau diviseur du gymnase, remplacement d'un chauffe-

eau, remplacement du réseau de conduits de drainage

sanitaire et réfection du système de chauffage Pavillon Académie de l'Assomption/CS du Lac-Abitibi 1 376 062 $ Réfection du parement de maçonnerie et du système de chauffage et automatisation, remplacement et optimisation des contrôles Pavillon de Colombourg/CS du Lac-Abitibi 100 000 $ Réfection du drainage des eaux de surface Pavillon de Roquemaure/CS du Lac-Abitibi 101 228 $ Imperméabilisation et drainage de la fondation et remplacement d'un réservoir de matière pétrolière Pavillon de Clermont/CS du Lac-Abitibi 44 161 $ Réfection de la toiture Pavillon de Ste-Germaine-Boulé/CS du Lac-Abitibi 54 849 $ Réfection de la structure Pavillon d'Authier-Nord/CS du Lac-Abitibi 50 000 $ Rénovation des salles de toilettes Pavillon de Mancebourg/CS du Lac-Abitibi 212 000 $ Réfection du système de chauffage et démolition de l'annexe École Noranda/CS Western Québec 200 000 $ Remplacement des portes extérieures École Golden Valley/CS Western Québec 200 000 $ Remplacement des portes extérieures

