Coup d'envoi des travaux de construction d'un terrain synthétique de soccer-football et d'une piste d'entraînement à Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - La pelletée de terre officielle marquant le début des travaux de construction d'un terrain synthétique de soccer-football et d'une piste d'entraînement de 400 mètres à l'école secondaire du Triolet a eu lieu aujourd'hui à Sherbrooke.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, a pris part à cette activité, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Rappelons qu'une aide financière pouvant atteindre plus de 1,07 millions de dollars avait été annoncée pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase III.

Citations :

« L'accès à des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires est un facteur incitatif majeur pour encourager la population à bouger. Je me réjouis donc de la réalisation d'un projet comme celui-ci, qui favorisera autant la qualité de vie des citoyennes et des citoyens que le dynamisme de leur communauté. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec ait décidé de soutenir cet important projet de près de 3,3 millions de dollars. La construction de ce terrain de soccer-football et de cette piste d'entraînement permettra aux élèves des écoles secondaires de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et aux jeunes de la région de profiter de ces nouvelles infrastructures pour pratiquer leur sport favori. La concrétisation de ce projet favorisera davantage le développement d'une véritable culture sportive en Estrie. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie

