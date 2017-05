Nomination des membres de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord







Nomination de l'honorable juge Joyce L. Pelletier à la présidence de la Commission

TORONTO, le 8 mai 2017 /CNW/ - La nouvelle Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord consultera bientôt les résidents de Kenora--Rainy River et de Timmins--Baie James dans le cadre de son examen de ces deux circonscriptions électorales les plus septentrionales de l'Ontario. La Commission a pour mandat de recommander si ces circonscriptions électorales devraient être divisées en trois ou quatre nouvelles circonscriptions électorales.

La Commission a trois mois pour achever ses travaux. Elle présentera un rapport accompagné de recommandations finales au procureur général, d'ici au 1er août 2017.

La Commission est tenue de consulter le public avant de formuler des recommandations. Les détails sur les consultations seront publiés sur notre site Web, une fois disponibles.

Faits en bref

En décembre 2016, la Loi de 2015 sur la représentation électorale a été modifiée afin de créer une Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord, composée de cinq membres. Son mandat consiste à examiner les limites des circonscriptions électorales de Kenora -- Rainy River et de Timmins--Baie James , et de formuler des recommandations sur la création d'une ou de deux circonscriptions électorales supplémentaires dans la région géographique. Ceci pourrait porter le nombre de circonscriptions électorales à 123 ou 124 durant l'élection générale de juin 2018.

exige que la Commission comprenne un juge de l' actuel ou passé en tant que président de la Commission, le directeur général des élections de l' , un membre du corps professoral d'une université ontarienne et deux représentants communautaires qui se sont identifiés comme des personnes autochtones. Voici les commissaires qui ont tous été nommés au 2 mai 2017 : Madame la juge Joyce L. Pelletier (présidente); Greg Essensa ; Michael Pal , Eric Fisher et Theresa Hall .

Citation

« La Commission tiendra compte, en tant qu'exigences légales, de nombreux facteurs permettant d'assurer une représentation efficace, notamment la densité démographique, la représentation des peuples autochtones, les intérêts communautaires, l'accessibilité de même que les limites municipales existantes et les caractéristiques géographiques. » -- Madame la juge Joyce L. Pelletier, présidente de la Commission

