Promotion mondiale du Québec comme destination touristique - L'Alliance retient les services de Touché! et Cossette

LAVAL, QC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est heureuse d'annoncer que les agences Cossette et Touché! ont remporté respectivement l'appel d'offres public pour le mandat d'accompagnement créatif et stratégique ainsi que celui pour le mandat de planification et d'achats médias. Rappelons que l'Alliance a le mandat jusqu'en 2020 de déployer l'unique stratégie marketing de la destination et de promouvoir la marque QuébecOriginal sur les marchés hors Québec.

Dans le cadre d'appels d'offres publics, un rigoureux processus d'analyse des offres de service s'est terminé le 3 mai avec l'approbation de la sélection par le conseil d'administration de l'Alliance. Les candidatures ont été évaluées par un comité de sélection, selon une grille de critères prédéterminés et connus des postulants.

« Je félicite l'excellent travail de toutes les agences que nous avons rencontrées durant ce processus et qui me confirme que nous avons beaucoup de talent au Québec, a déclaré Sébastien Viau, vice-président marketing et commercialisation à l'Alliance. Cossette et Touché! ont su se démarquer par leur vision et leur démonstration des expertises nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. Ce sont deux agences qui ont su s'adapter aux nouvelles réalités du marketing et nous ont démontré non seulement avoir les outils, mais également l'expertise et le talent nécessaires pour livrer notre vision stratégique. Nous avons trouvé chez Cossette et Touché! beaucoup d'affinités et de points communs qui en font une combinaison gagnante. »

L'Alliance tient à remercier l'agence de publicité LG2 pour les succès obtenus grâce à son expertise déployée au profit de la destination du Québec au cours des dernières années. La précieuse contribution de Dominique Villeneuve de A2C à la réussite du processus d'appel d'offre doit également être saluée.

Cossette, agence de communication et de marketing, aura pour mandat de proposer et mettre en oeuvre un plan stratégique qui inclura le développement de la marque QuébecOriginal et la production de campagnes intégrées et élaborées en fonction des clientèles et des marchés ciblés dans le plan stratégique marketing 2017-2020 du Québec, déterminé par l'Alliance. « Ce mandat est en parfaite adéquation avec notre vision d'affaires, qui repose sur une maitrise aussi adroite de la magie que de la plomberie. Et sous le leadership de l'Alliance, l'industrie touristique du Québec peut avoir de grandes ambitions. C'est emballant! », a réagi Louis Duchesne, vice-président exécutif et directeur général de Cossette. Notons que la firme travaille déjà sur des mandats touristiques avec des partenaires de l'Alliance, dont l'Office du tourisme de Québec, Tourisme Montréal et Destination Canada.

Touché! travaillera en synergie avec l'équipe marketing de l'Alliance, ainsi qu'en collaboration avec Cossette. L'agence média accompagnera et conseillera l'Alliance en matière de gestion et de placements média dans une perspective internationale. Alain Desormiers, fondateur et chef de la direction de Touché!, s'est dit grandement heureux du renouvèlement de ce vote de confiance important. « Nous avons su développer au fil des ans une expertise inégalée dans le secteur du tourisme et sommes excités à l'idée de continuer de la mettre à profit pour le compte de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, et ainsi d'aller plus loin ensemble. Qui plus est, le mandat nous permettra de capitaliser à fond sur notre leadership numérique ainsi que sur la force de notre présence mondiale. Nous sommes tatoués Québec et c'est avec cet enthousiasme et cette détermination que nous abordons ce nouveau mandat d'attirer le plus grand nombre de touristes pour découvrir tout ce que le Québec a de merveilleux à offrir! »

Partenaire de réussite de l'industrie, l'Alliance a l'objectif de contribuer activement à l'augmentation de 5 % de la croissance annuelle des recettes touristiques. « Le Québec a devant lui des opportunités exceptionnelles de se positionner comme une destination de calibre mondial. Le renouveau du modèle d'affaires de la commercialisation hors Québec nous donne des moyens jamais vus. Nous sommes enthousiastes à l'idée de déployer un portefeuille de moyens marketing percutants avec nos deux nouveaux partenaires que sont Cossette et Touché! », a déclaré le président-directeur général de l'Alliance, Martin Soucy.

À propos de l'Alliance

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec participe à faire du Québec une destination touristique de calibre mondial. Partenaire de réussite de l'industrie touristique québécoise, l'organisation rassemble, concerte et représente les entreprises et les associations du tourisme. En soutenant et participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec à l'étranger, l'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec et dans ses régions.

