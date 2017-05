Co-operators offre une contribution de 50 000 $ pour aider l'organisme 10 Carden à créer un espace pour le changement







GUELPH, ON, le 8 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Co-operators a annoncé sa contribution de 50 000 $ à l'organisme 10 Carden pour appuyer un projet de réaménagement visant à créer un nouvel établissement polyvalent au centre-ville de Guelph, connu sous le nom de 10C. Une fois le réaménagement terminé, l'établissement offrira aux gens et groupes animés d'un esprit communautaire un espace de 15 000 pieds carrés pour faciliter la collaboration et renforcer la résilience de la collectivité grâce au travail collaboratif, à l'innovation sociale et à l'entrepreneuriat.

Le financement de Co-operators permettra à 10 Carden de construire des composantes d'infrastructures vertes dans le cadre de ce projet. Cela comprend un système de collecte des eaux de pluie, des systèmes de chauffage et de refroidissement à rendement élevé, un système d'éclairage DEL éconergétique et des moyens de transport actif pour encourager le cyclisme. Co-operators cherchera des occasions de bénévolat pour ses employés auprès des organismes membres de 10C et utilisera cet établissement pour organiser des événements.

« Non seulement ce projet novateur offrira à la population locale et aux organismes communautaires de l'espace pour le travail collaboratif, les événements et les réunions, mais il servira aussi de carrefour social au coeur du centre-ville », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous sommes heureux d'appuyer les composantes vertes de ce bâtiment et de faire partie de cette initiative communautaire unique dans notre propre ville. »

L'établissement 10C, dont l'objectif est de créer un espace pour le changement, offrira des salles partagées pour le travail collaboratif, les événements et les réunions. Des forfaits de membres sont offerts pour les personnes, les organisations et les entreprises oeuvrant dans le domaine de l'innovation sociale. Les autres peuvent réserver un espace aux tarifs des non-membres.

« Nous sommes ravis d'obtenir ce soutien de Co-operators et nous avons hâte de travailler ensemble pour promouvoir l'esprit communautaire à Guelph et dans les autres villes », a souligné Julia Grady, fondatrice et directrice générale de 10 Carden.

Parmi les organismes qui partageront cet espace figurent 10 Carden et Chalmers Community Services Centre, copropriétaires de l'établissement, ainsi que Guelph Arts Council, Guelph Dance, Guelph Neighbourhood Support Coalition, Guelph-Wellington Local Immigration Partnership, Out on the Shelf, Taylor Newberry Consulting, Transformative Arts Guelph, l'Université de Guelph et Wellington Water Watchers.

Le Groupe Co?operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif s'élève à plus de 44 milliards de dollars sous administration. Par l'entremise de ses filiales, Co?operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placements. Co?operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co?operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights, et figure au palmarès des 50 entreprises citoyennes établi par Sustainalytics et publié dans L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

10 Carden est un carrefour communautaire sans but lucratif qui offre aux personnes, organisations et entreprises à vocation sociale des espaces accessibles et abordables à Guelph. Le modèle de 10 Carden visant à créer un espace pour le changement comprend des bureaux partagés, ainsi qu'un espace pour des réunions et des événements. L'établissement offre aux particuliers, aux professionnels et aux chercheurs travaillant à Guelph un espace pour se réunir, travailler, échanger des idées et surtout collaborer. Pour en savoir plus, visitez le site www.10carden.ca (en anglais seulement).

