Innovation en cancer du sein au Québec : lancement du programme Accès-recherche du Groupe McPeak-Sirois et de la Fondation du cancer du sein du Québec

MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe McPeak-Sirois et la Fondation du cancer du sein du Québec sont fiers d'annoncer qu'ils unissent leurs forces pour lancer officiellement le programme Accès-recherche dont l'objectif est de rendre la recherche clinique en cancer du sein accessible à un plus grand nombre de personnes atteintes à travers les régions du Québec.

Le programme Accès-recherche du Groupe McPeak-Sirois et de la Fondation du cancer du sein du Québec vise donc à accroître le nombre de centres hospitaliers québécois participant à des études cliniques (aussi appelés protocoles de recherche) au bénéfice notamment, de tous ceux et celles habitant hors des grands centres urbains, qui se verront éventuellement offrir un meilleur accès à ces traitements de pointe.

Il s'agit ici d'un projet unique dans l'histoire de la lutte au cancer du sein dans la province et d'une mise en commun très mobilisatrice des efforts et compétences du monde de la recherche au Québec.

À titre de partenaire du programme Accès-recherche, la Fondation du cancer du sein du Québec, qui considère la recherche comme pierre angulaire de sa mission, s'engage à déployer et à soutenir financièrement ce projet innovateur en investissant un montant de 2,5 millions de dollars sur 5 ans.

Susan McPeak, cofondatrice du Groupe McPeak-Sirois, témoigne de son enthousiasme à voir ainsi une initiative du Groupe soutenue par la Fondation du cancer du sein du Québec: « Le soutien de la Fondation du cancer du sein du Québec est essentiel au développement du programme Accès-recherche. Nous remercions la Fondation de nous donner cette occasion unique de travailler main dans la main pour le mieux-être des femmes atteintes du cancer du sein. »

Le programme Accès-recherche se situe à la convergence des missions des deux partenaires et illustre leur engagement à offrir un accès accru aux meilleurs traitements et soins pour les patientes en région. Pour Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, il s'agit d'un grand pas en avant: « Nous croyons beaucoup en l'excellence de la recherche qui se fait ici. La Fondation du cancer du sein du Québec est d'ailleurs la seule de son secteur en philanthropie, à réinvestir ses fonds uniquement ici, dans la province. C'est donc une immense fierté pour la Fondation de s'associer au Groupe McPeak-Sirois à titre de partenaire de ce programme dont l'impact au Québec va être pour tous d'une grande importance. »

Ce programme favorisera en effet un accès accru aux traitements et aux soins considérés comme les plus innovateurs pour les personnes atteintes de cancer du sein. Comme le rappelle Charles Sirois, cofondateur et président du conseil du Groupe : « Ce programme a été créé dans le souci de permettre aux patientes en région d'avoir accès aux mêmes traitements de pointe que celles habitant à Montréal ou Québec. Il s'agit en quelque sorte de rapprocher la recherche clinique des patientes en permettant aux hôpitaux en région d'avoir accès aux études menées dans le cadre des activités de notre Groupe ».

Rappelons que le Groupe McPeak-Sirois rassemble l'expertise de quatre grands centres de recherche hospitaliers - l'Hôpital général juif, établissement membre du CIUSSS du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal, le CHU de Québec - Université Laval, le Centre Universitaire de santé McGill et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal - auxquels vient de se joindre récemment le CIUSSS-de-l'Est-de-l'Ile-de-Montréal Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette collaboration unique entre plusieurs grandes institutions est une première en recherche clinique au Canada.

L'objectif principal du programme Accès-recherche est l'augmentation du nombre de centres hospitaliers québécois certifiés et aptes à participer à des études cliniques.

Le programme Accès-recherche ciblera, dans un premier temps, les centres hospitaliers en région déjà actifs en recherche clinique en cancer du sein, puis s'étendra à d'autres hôpitaux afin de permettre à ces derniers de commencer à offrir de tels protocoles de recherche.

Selon Dre . Dominique Johnson , directrice générale du Groupe McPeak-Sirois : « Ce programme sera mis en place graduellement sur plusieurs années afin d'assurer que son déploiement en région soit un succès. Mais éventuellement, cette initiative permettra l'intégration de la recherche clinique dans les programmes de soins d'hôpitaux régionaux et offrira la possibilité à davantage de patientes atteintes d'un cancer du sein de participer à un protocole de recherche au Québec. »

Les hôpitaux issus du Programme Accès-recherche seront finalement intégrés au Groupe McPeak-Sirois afin de bénéficier de l'expertise et de la force d'attraction du Groupe auprès des compagnies pharmaceutiques et groupes corporatifs qui financent ces études.

Le programme Accès-recherche constitue un cas exemplaire de collaboration, une innovation qui favorisera l'accessibilité à la recherche clinique tout en contribuant au développement et à l'excellence des pratiques.

À PROPOS DE LA FO NDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui réinvestit ici au Québec, 100 % des fonds qu'elle récolte pour lutter contre le cancer du sein. Depuis 20 ans, c'est plus de 36 millions $ qui ont été distribués chez nous, pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein et leur famille. Les fonds amassés par la Fondation sont investis en recherche et innovation, en sensibilisation, en éducation, ainsi qu'au soutien des personnes atteintes et leurs proches. Chercheurs, bénévoles, donateurs, familles, tous sont liés par le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein afin de passer de la rémission, à la guérison complète, sans exception. Une vie sans cancer du sein. www.rubanrose.org

À PROPOS DU GROUPE MCPEAK-SIROIS :

Le Groupe McPeak-Sirois est un consortium qui concentre l'expertise de cinq grands centres de recherche dans la lutte contre le cancer du sein afin de favoriser le développement de plus de protocoles de recherche clinique au Québec. Il est doté d'un comité scientifique composé de chercheurs reconnus mondialement qui veille à la sélection des études. Cofondé en 2015 par Susan McPeak, survivante d'un cancer du sein et Charles Sirois, entrepreneur, le Groupe McPeak-Sirois a pour mission de promouvoir la recherche qui soigne en permettant à davantage de patientes d'avoir accès à ces traitements de pointe. http://mcpeaksirois.org/

