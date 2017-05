Wbiao organise l'Événement de lancement de l'Écosystème du secteur horloger mondial à Bâle, en Suisse







GUANGZHOU, Chine, le 8 mai 2017 /PRNewswire/ --La société chinoise Wbiao a conjointement organisé au mois de mars dernier l'« Événement de lancement de l'Écosystème du secteur horloger mondial de Wbiao » aux côtés de Tmall Watch, groupe Alibaba, et d'associations horlogères européennes basées en France et en Suisse. Plus de 20 marques horlogères (bijouterie) (PAUL PICOT, ARMAND NICOLET, EPOS, etc.) et plus de 10 représentants professionnels de la presse et des médias étaient présents.

Le pouvoir d'achat à l'international des consommateurs chinois poursuit sa croissance, et à l'heure où le commerce électronique et les services d'achat à l'international deviennent de plus en plus prospères, les consommateurs chinois sont de plus en plus nombreux à acheter des articles de luxe sur Internet. Wbiao, en tant que société Internet célèbre et influente dans le secteur mondial de l'horlogerie, se focalise sur le commerce électronique vertical de l'horlogerie depuis plusieurs années. La société a lancé en Chine plus de 20 marques d'exception parmi lesquelles MICHEL HERBELIN, EPOS, PAUL PICOT, H.MOSER&CIE, CUERVO Y SOBRINOS, etc., qui ont été bien accueillies par les consommateurs.

Dans le cadre du développement rapide de l'Internet mondial, la plupart des secteurs se sont axés sur un mode de consommation structurel, et les consommateurs sont passés d'un état d'esprit consistant à posséder et à « utiliser des produits » à un état d'esprit consistant à atteindre une meilleure qualité de vie. La transformation des secteurs et la modernisation de la consommation sont impératifs. Le mode traditionnel de la chaîne industrielle de l'horlogerie en aval et en amont évolue également pour devenir un mode d'écosystème axé sur la société intelligente. À l'avenir, Wbiao appliquera un mode secteur+Internet, en intégrant la chaîne du secteur vertical mondial de l'horlogerie via une grande stratégie de plateforme composée de six unités commerciales : Wbiao.cn (commerce électronique du secteur mondial de l'horlogerie), Wbiao Global (coopération entre les boutiques mondiales d'horlogerie), Wbiao Palace (centre mondial d'expérience hors ligne dédié à l'horlogerie), Wbiao Craftsman (système mondial dédié à l'entretien des montres), Wbiao Club (club Wbiao) et Wbiao World (média d'information et d'interaction avec le secteur mondial de l'horlogerie). Cette plateforme connectera les marques, les distributeurs, la presse et les médias axés sur l'horlogerie, ainsi que les fournisseurs de services d'après-vente. Ces différentes unités viseront à atteindre les mêmes objectifs, à se soutenir les unes les autres, à partager des ressources, à améliorer la capacité concurrentielle clé, à aider les consommateurs à bénéficier d'une expérience sur site à la fois en ligne et hors ligne, à obtenir des informations, etc.

Wbiao a d'ores et déjà entrepris une coopération stratégique avec PISA Orologeria, EMBASSY, LUCK HOCK WATCH, HALEWINNER WATCHES GROUP, HARMONY WORLD WATCH CENTRE et GUANG CHENG BIAO HANG. À l'issue de cet événement de lancement, Tmall Watch, (Alibaba), deviendra un nouveau partenaire stratégique de l'Écosystème du secteur horloger mondial de Wbiao. Dans le même temps, Wbiao espère que d'autres marques, distributeurs et fournisseurs de services d'après-vente y participeront, et ce faisant, contribueront à créer ensemble de la valeur en faveur de l'écosystème du secteur horloger.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/508915/Wbiao_Watch.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 09:49 et diffusé par :